"O mundo está desgovernado. Ninguém

respeita ninguém"

Luiz Inácio Lula da Silva,

presidente do Brasil, em trecho do seu discurso de abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

"Se alguém invadir minha casa, eu atiro"

Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos pelo partido Democrata, confirmando ter porte de arma e disposição para usá-la, se necessário

"Quem quer que tente nos machucar, nós o machucamos ainda mais. Prometi que mudaríamos o equilíbrio de segurança e o equilíbrio de poder no norte. É exatamente isso que estamos fazendo"

Benjamin Netanyahu, em publicação nas redes sociais, justificando ataques contra o Líbano que teriam como alvo o Hezbollah mas têm atingido a população civil, inclusive crianças e mulheres

"Não conseguia achar meu irmão. Gritava o nome dele, e as pessoas do meu lado, mortas. Eu não achava ele, nem escutei a voz dele"

Mohamed Abdallah, de 16 anos, brasileiro que sobreviveu a um bombardeiro israelense no Líbano, no qual morreram seu pai, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, e o irmão Ali Kamal Abdallah, de 15 anos. Os sobreviventes da família, ele e uma irmã, já estão no Brasil