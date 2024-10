"Se Fortaleza não tem mais capacidade de crescer para os lados, que cresça para cima. Tornaremos nossa Fortaleza uma nova Dubai"

André Fernandes, candidato do PL à prefeitura de Fortaleza, prometendo uma nova política de gabarito para os prédios da cidade caso seja eleito

"Eu tenho dito muito que essa eleição é a eleição da minha vida. Eu acho que ela vai demarcar uma candidatura extremamente madura".

Capitão Wagner, candidato do União Brasil à prefeitura de Fortaleza, em emotivo discurso de campanha, no qual chorou

"Eu tenho experiência de vida, de gestão para chegar no poder e fazer um grande trabalho para não queimar a direita"

Eduardo Girão, candidato do Novo à prefeitura de Fortaleza, dizendo-se pronto para comandar a cidade

"Chupa aqui pra ver se sai leite"

George Lima, candidato do Solidariedade à prefeitura de Fortaleza, dirigindo-se, durante debate no Grupo de Comunicação O POVO, a André Fernandes, do PL

"As divergências nós temos para dentro dos processos democráticos do Psol, partido que mais debate a sua realidade, as suas teses"

Técio Nunes, candidato do Psol à prefeitura de Fortaleza, minimizando o clima de divisão interna que enfrentou durante sua campanha devido à resistência de uma parte dos correligionários à candidatura

"A gente não espera que as pessoas depositem seus dissabores na vida, ou ideológicos. Nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que realizamos a pluralidade"

Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), falando de suas expectativas sobre as eleições 2024

"Quem está com Lula ao seu lado boa coisa não está pensando ou boa coisa não está fazendo"

Jair Bolsonaro, em live na semana das eleições, em crítica que parecia dirigida ao prefeito do Rio de Janeiro, e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD)

"O projeto do atual prefeito (Sarto), inclusive eu votei nele, para mim decepcionou o povo de Fortaleza. Foi um prefeito ausente"

Camilo Santana, do PT, ex-governador, atualmente ministro da Educação, um dos principais padrinhos políticos de candidaturas no Ceará em 2024, incluindo a de Evandro Leitão em Fortaleza

"A cidade não pode correr riscos de retrocessos, de aventuras ou de um tipo de hegemonia de poder que não serve ao povo"

Roberto Cláudio, do PDT, ex-prefeito de Fortaleza por dois mandatos e um dos principais apoiadores de José Sarto na sua campanha pela reeleição

Eu até pensei, inicialmente, que as fake news iam nos roubar a paciência (na campanha eleitoral). O que está roubando a paciência mesmo são as facções"

Raimundo Nonato Silva Santos, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará, admitindo que o crime organizado representou o maior problema enfrentado pelas autoridades em 2024

"Gente, Leitão não é Lula. O Lula está lá em Brasília. Quando você for votar, você não vai votar no Lula, não"

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, questionando a dependência de Evandro Leitão das principais lideranças petistas

"Eu faço parte de um time - com Lula, Camilo e Elmano - que vai transformar essa cidade na cidade da educação, das oportunidades"

Evandro Leitão, candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, que, sempre que pode na campanha, ressaltou a força dos seus padrinhos políticos

"Se alguém está fazendo algo errado não olhe para a cor da blusa nem para bandeira que carrega, se está fazendo algo errado vossas senhorias devem atuar"

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, dirigindo-se aos militares, da PM, que foram designados para reforçar a segurança de municípios do Interior durante o período eleitoral

"Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, mulher é inteligente"

Pablo Marçal, candidato à prefeitura pelo PRTB, numa frase de característica machista para atingir à adversária Tabata Amaral (PSB)

"Homem pode dar soco e mulher não pode falar filha da puta? Se incomodar, falo duas vezes"

Tabata Amaral, candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, em desabafo à reação irada que teve após debate que terminou com agressão de assessor de Pablo Marçal contra o marqueteiro de Ricardo Nunes. Sua queixa é que o episódio de violência ofuscaria, na repercussão, o esforço que fizera de apresentar propostas para a cidade