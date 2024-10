"Fiquei surpreso e muito triste. Não conheço quem os colocou naquelas casinhas e, do meu coração, eu jamais faria isso"

Leonardo, cantor sertanejo, reagindo à inclusão do seu nome na 'lista suja' do Ministério do Trabalho pelo resgate em fazenda de sua propriedade, em Goiás, de trabalhadores em condições análogas à escravidão

"Não se mexe em instituições que estão funcionando"

Luis Roberto Barroso, presidente do STF, reagindo ao pacote de medidas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que buscaria fragilizar a principal Corte do Judiciário

"Se permanecer a mesmice, vamos perder"

Geraldo Alcioly, petista histórico, em entrevista à rádio O POVO CBN, cobrando uma autocrítica do partido e mudanças radicais na campanha de Evandro Leitão

"Vamos ser francos, Camilo é o rei do voto do Estado do Ceará"

Presidente Lula, em entrevista a Jocélio Leal, da rádio O POVO CBN, durante visita a Fortaleza, dizendo acreditar na vitória de Evandro Leitão e ressaltando a força do apoio de Camilo Santana na campanha

"Estou preocupado com o rumo que tomaremos"

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza em sua primeira manifestação depois do resultado do primeiro turno. Posteriormente, já na quinta, ele se declararia neutro entre as candidaturas de Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL)

"A Jesus Cristo toda honra e toda glória! (...) Jesus Cristo é a minha Fortaleza"

Priscila Costa, do PL, vereadora reeleita, dia 7, com a maior votação entre todos os candidatos às vagas no Legislativo fortalezense

"Ser monotemático numa pauta que envolve todas as outras não é nenhum demérito, é um reconhecimento da nossa atuação, tanto que estamos utilizando bastante esse termo para falar do nosso planeta Terra"

Gabriel Aguiar, do Psol, reeleito com a segunda maior votação geralmente todos os candidatos, reagindo à crítica, feita inclusive pelo prefeito José Sarto na campanha, de que cxoncentra demais sua pauta no meio ambiente