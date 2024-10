"Hoje, eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco"

Fernanda Montenegro, na última quarta-feira, dia 16, ao celebrar 95 anos de idade

"Não sabia que estaria me despedindo para sempre"

Niall Horan, cantor e ex-companheiro de Liam Payne no grupo inglês One Direction, falando sobre o último encontro que tiveram antes da morte trágica do artista, em queda do 3º andar do hotel no qual estava hospedado em Buenos Aires.

"Cada entrevista com ela era uma lição de jornalismo, de ética e aí foi muito interessante passar todas essas fases dela, iniciando na profissão as dificuldades por ser uma mulher"

Luiza Helena Amorim, responsável pela biografia da jornalista Adísia Sá para coleção Terras Bárbaras, lançada na quarta-feira pelas Edições Demócrito Dummar

"Eu acho que tem que existir. Tem que existir. A hierarquia na música tem que existir"

Xandy de Pilares, que circula o País com show de homenagem a Caetano Veloso, em entrevista ao caderno Vida & Arte

"Além de ser o melhor,

Washington foi o patrão mais generoso, divertido e inspirador que eu já tive"

Nizan Guanaes, publicitário baiano que durante anos disputou com Washington Olivetto o posto de profissional da área mais criativo do País, falando sobre a morte do amigo e de seu começo de carreira sob orientação dele

"Assim que terminaram as eleições, eu liguei para ela. Coloquei que as portas do MEC estão abertas para que possa retomar"

Camilo Santana, ministro da Educação, confirmando, em entrevista à rádio O POVO CBN, ter convidado Izolda Cela para voltar a integrar o governo após ser derrotada como candidata a prefeita de Sobral

"Era muito cacique junto"

José Guimarães (PT), deputado federal e líder do Governo na Câmara, refletindo sobre a derrota do candidato petista em Juazeiro do Norte, Fernando Santana, apesar da forte aliança em torno dele

"Eu não vou nem muito além. Nos três últimos anos, digam-me onde Pablo Marçal se posicionou nas temáticas da direita? Em lugar nenhum"

Silas Malafaia, sobre Pablo Marçal,

ex-coach que foi candidato à prefeitura de São Paulo e quase chegou ao segundo turno

"Nada foi feito de errado. Não havia armas lá embaixo. Nós não tínhamos armas. Os outros tinham armas, mas nós não tínhamos. Mas aquele foi um dia de amor"

Donald Trump, candidato Republicano à presidência dos Estados Unidos, sobre o episódio de 6 de janeiro de 2021 no qual um grupo de apoiadores dele tentou invadir o Congresso, recusando-se a aceitar sua derrota. Cinco pessoas acabaram mortas pelos confrontos, apesar do amor, incluindo um policial

"(É) fascista até a medula"

Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos e general aposentado, falando sobre Donald Trump em depoimento para o jornalista Bob Woodward que estará no livro "War", com lançamento previsto para breve

"O Brasil já fez o dever de casa do lado da receita, não é possível mais resolver o problema fiscal pela receita"

Simone Tebet, ministra do Planejamento, adiantando que passadas as eleições apresentará ao presidente Lula uma proposta de corte nos gastos para que se busque o equilíbrio nas contas públicas

"Sinwar foi eliminado, mas a missão ainda não acabou e precisamos resgatar os sequestrados"

Benjamin Netanyahu, confirmando a morte do principal líder do Hamas, Yahya Sinwar, mas adiantando que isso não significa o fim dos combates em território palestino