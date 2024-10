"Vai ser muito bom chegar lá (na Prefeitura) sem dever a presidente, ministro ou governador.

A minha gratidão e a minha dívida é com cada um de vocês"

André Fernandes,candidato do PL, valorizando o fato de utilizar pouco a força de seus aliados, ao contrário do adversário petista. Na verdade, ele quase que ignorou Jair Bolsonaro em sua campanha

"Encontrei uma pessoa humilde, interessada em ouvir, interessada em aprender, em construir um projeto para a cidade de Fortaleza"

Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito, explicando sua decisão surpreendente de apoiar André Fernandes no segundo turno

"Quero que o André seja o melhor prefeito da história de Fortaleza. E, para isso, conte conosco"

Capitão Wagner, que foi candidato do União Brasil e, no segundo turno, agregou-se à campanha de André Fernandes

"Após reuniões e compromissos levantados por essa pauta, decidi no segundo turno declarar apoio a André Fernandes"

Larissa Duarte, nutricionista que sofreu importunação sexual, foi candidata à Câmara de Vereadores pelo PP, mas não se elegeu, anunciando apoio, no segundo turno, a André Fernandes

"Eles insistem em dizer que a gente está escondendo o Bolsonaro, mas não tem o que esconder. Está mais que claro que nós somos aliados do ex-presidente"

Bela Carmelo, vereadora eleita em Fortaleza, negando que a campanha de André Fernandes tenha escondido Jair Bolsonaro

"Observe minha trajetória de vida e perceberá que respeito as pessoas. Não sou misógino, racista ou preconceituoso. Sempre soube aceitar as diferenças, já nosso adversário é exatamente o oposto, e é isso que está em jogo"

Evandro Leitão, candidato do PT, destacando o que considera ser a maior diferença entre ele e o adversário do PL

"Quero dizer quem torce Fortaleza, vota em quem quiser, quem torce Ceará vota em quem quiser e assim por diante. A gente não está falando de futebol, está falando de política, de eleição, do futuro da nossa cidade"

Jade Romero, vice-governadora do Ceará, ao criticar uso das paixões do futebol na campanha para atingir Ecandro Leitão, que ela apoiou

"Eu sou contra o sistema, ele é o sistema"

Presidente Lula, durante evento de campanha de Evandro Leitão em Fortaleza, reagindo a um dos motes principais do discurso de André Fernandes

"Não podemos correr o risco de eleger uma figura completamente despreparada, que não tem condições e nem apoio para governar Fortaleza, que é uma cidade muito desigual, que precisa de muito investimento"

Eudoro Santana, presidente da executiva do PSB no Ceará

"Resolvi sim tomar uma posição de apoiar o amigo Evandro Leitão, e voto no Evandro não é porque ele é do PT não, voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza"

Júnior Mano, deputado federal pelo PL, que, diante da posição adotada em Fortaleza deve enfrentar um processo de expulsão