"Descredibilizavam como se eu não estivesse falando a verdade. Perguntavam: 'Como ele era? Ele estava vestindo o quê? Por que não chamou a polícia?'. Porque eu estava com medo. Estava desesperada"

Tatá Werneck, atriz e humorista, ao falar, pea primeira vez, sobre assédio sofrido

"Seria um prazer"

Neimar, astro brasileiro de futebol, reagindo a um policial federal ao desembarcar no Brasil e ser perguntando, em tom de brincadeira, se estava vindo acertar com o Fortaleza

"Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu, nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda"

Ednéia Carvalho, mulher do ex-ministro Silvio Almeida, a quem defende pelas acusações de assédio sexual

"Vou meter o pé"

Jojo Todynho, funkeira, que planeja morar no exterior em meio a críticas aos programas sociais e porque vê uma ameaça do Brasil virar uma Venezuela

"Eu não vou descansar até devolver uma América segura e próspera que merecemos. Essa vai ser a era de ouro da América"

Donald Trump, em sua primeira fala depois de ter a vitória confirmada como candidato à presidência dos Estados Unidos, cargo para o qual ele volta quatro anos depois de ser derrotado por Joe Biden

"O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, em saudação a Donald Trump pela vitória na eleição dos Estados Unidos. Durante a campanha ele manifestara simpatia pela adversária Kamala Harris

"Testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência dos EUA [...]. Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica"

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, feliz com a vitória do aliado norte-americano na disputa pela Casa Branca

"Temos que aceitar o resultado da eleição. Mais cedo hoje, falei com o presidente Trump e o parabenizei por sua vitória"

Kamala Harris, candidata do partido Democrata no primeiro pronunciamento após reconhecimento da derrota, em postura diferente daquele do próprio Trump quatro anos atrás

"Se cortar direitos na Previdência, não tenho como ficar no governo"

Carlos Lupi, ministro da Previdência, falando a jornalistas sobre a possibilidade do governo fazer cortes nos gastos previdenciários dentro do esforço de ajuste fiscal

"Tenho estilo completamente diferente dos prefeitos que passaram"

Evandro Leitão (PT), deputado estadual, atual presidente da Assembleia, que se elegeu prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024

"Quem passar pela Heráclito Graça vai ver que ela vai ser de piso intertravado, do tijolinho, e o tijolinho quem fez foi Sarto"

Samuel Dias, secretário de Infra-estrutura de Fortaleza, prometendo entregar a obra que protegerá a Heráclito Graça de alagamento até o fim da gestão

"Tenho uma relação muito boa e respeitosa com todos os colegas deputados, servidores e assessores e tenho muita vontade de presidi-la (a Assembleia) no próximo biênio 2025/2026"

Salmito Filho (PDT), deputado estadual, assumindo o desejo de comandar a Mesa do Legislativo a partir de fevereiro, substituindo Evandro Leitão