"Não terá caça às bruxas"

Evandro Leitão (PT), prefeito eleito de Fortaleza, após participar do primeiro encontro com o atual ocupante do cargo, José Sarto (PDT) desde o fim das eleições

"Cuba é um país comunista e nós, brasileiros, não temos comunismo implantado nesse país"

Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito eleito de Sobral,anunciando já ter decidido que,após tomar posse, mudará o nome da Praça Che Guevara para Praça da Bíblia

"Bem vindo de volta"

Joe Biden, presidente democrata dos Estados Unidos, ao receber seu sucessor, o republicano Donald Trump, na Casa Branca

"Não tem bruxas"

Prefeito José Sarto (PDT), reagindo, em tom bem humorado,àmaniofcestação de Evandro Leitão quanto à sua disposição de tomar posse sem buscar perseguições

"Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos"

Alexandre de Moraes, ministro do STF e relator do inquérito que investiga os atos violentos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília e possível alvo do novo ataque observado na última quinta-feira, a partir de ato solitário de um homem, Francisco Wanderley Luiz, que acabaria morrendo

"Ele queria matar Alexandre de Moraes"

Daiane, ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, autor do ataque à bomba na Praça dos Três Poderes, disse a agentes da Polícia Federal que ele queria matar o ministro Alexandre de Moraes e quem mais estivesse junto na hora do atentado

"Parece que foi esse cara mesmo. Agora vão enterrar a anistia"

Gustavo Gayer, deputado federal do PL-GO, avaliando, em mensagem distribuída em grupo de whatsapp,.que a ação suicida de Francisco Wanderley Luiz torna ainda mais difícil o movimento em favor da anistia dos golpistas de 8 de janeiro de 2023

"Apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, após o novo evento violento em Brasília que custou a morte de um correligionário do PL, Francisco Wanderley Luiz, que pareia ter planos de atacar com bombas a sede do Supremo Tribunal Federal

"Eu peço a Deus para vencer na arte"

Maria Augusta, 70 anos, artista plástica, nascida e criada no bairro Pirambu, na costa leste de Fortaleza, cujo talento foi descoberto pelo então vizinho, o consagrado Chico da Silva

"Não estou preocupado com a reação de quem quer que seja. Estou preocupado em defender aquilo que eu penso, como parlamentar"

Fernando Rodolfo (PL-PE), único parlamentar da bancada do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro a assinar a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) que acaba a escala 6x1 na jornada de trabalho

"Ou se fica ou se sai"

Antonio Henrique, deputado estadual do PDT, defendendo quye o grupo do qual faz parte precisa decidir, passada a eleição, se permanece na legenda ou se é melhor deixá-la

"Compartilho esse prêmio com a minha equipe e principalmente com os profissionais negros que fazem esse trabalho tão importante ao meu lado"

Rubens Rodrigues, jornalista, colunista e editor adjunto de Cidades do O POVO, um dos eleitos no TOP 50 do prêmio Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira