"Não tem nada decidido"

Cid Gomes, senador do PSB-CE, acerca de um possível rompimento político dele com o governo de Elmano de Freitas insatisfeito pelo encaminhamento da decisão sobre o comando do Legislativo cearense

"Não pode decidir sem ouvir aliados"

Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, criticando a postura do governador Elmano de Freitas (PT) ao decidir pelo correligionário Fernando Santana como candidato da base à presidência da Assembleia, segundo ele sem ouvir os aliados

"Seria uma desmoralização do governador"

José Guimarães, deputado federal pelo PT e líder do governo Lula na Câmara, entendendo como irreversível a indicação de Fernando Santana para sucessão na Assembleia

"Todos somos advogados, as gestões passam, mas permanecemos advogados e a advocacia entendeu que era proposta que a gente tinha que trabalhar"

Christiane Leitão, eleita presidente da secional cearense da OAB com 78% dos votos, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história

"Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime"

Flávio Bolsonaro, senador do PL-RJ, no X (ex-Twitter), criticando a operação da Polícia Federal que prendeu militares e um agente da própria corporação por envolvimento com um plano que previa, além de um golpe de Estado, os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro (do STF) Alexandre de Moraes

"As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável"

Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ao comentar operação da Polícia Federal que prendeu agentes públicos ligados ao governo de Jair Bolsonaro que planejaram um golpe de Estado que previa o assassinato de autoridades, incluindo seu colega de Supremo, Alexandre de Moraes

"Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, após tomar conhecimento de que tinha sido indicado pela Polícia Federal, acusado de envolvimento com tentativa de golpe de Estado. Sua crítica é direcionada ao ministro Alexande de Moraes

"Não haverá corte de quem tem direito. Quem tem o Bolsa Família vai continuar"

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, garantindo que os beneficiários do programa Bolsa Família não serão impactados pelos cortes orçamentários prometidos pelo Governo Federal

"Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque na minha opinião jogamos pra caralho"

Raphinha, jogador da Seleção Brasileira, após o decepcionante empate contra o Uruguai em Salvador e uma performance muito questionada

"Atitude inadequada"

Ed Motta, cantor, reconhecendo seu erro pela forma grosseira como tratou um funcionário durante um show no interior do Rio de Janeiro, diante do público, inclusive demitindo-o ao microfone

"O mundo está pior: temos o maior número de conflitos armados desde a 2ª Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada"

Lula, em discurso na abertura do G20 que teve o Rio de Janeiro como sede, ao fazer uma reflexão comparativa entre o ambiente geopolítico artual e aquele da época em que o bloco foi criado

"Quero agradecer à calorosa recepção dada a mim, à minha esposa e a todos os líderes. Eu quero ficar!"

Emmanuel Macron, presidente da França, após dar várias demonstrações de estar à vontade no Rio de Janeiro, onde esteve para participar da cúpula do G20