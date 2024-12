"O que estão trazendo não é o que a gente precisa"

Gabriela Aguiar, vice-prefeita eleita de Fortaleza e coordenadora da equipe de transição montada por Evandro Leitão, reforçando as queixas de que as informações que têm chegado são insuficientes

"Tenho 34 anos de serviço e não tinha visto algo parecido com isso"

Cássio Araújo de Freitas, coronel e Comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, ao comentar ato de policial de atirar um homem de uma ponte durante abordagem, tudo captado por câmeras. O caso está tendo ampla repercussão e há pressão para que o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, seja demitido

"Eu nunca falei que rompi, que estava rompendo minha relação com Elmano. Nunca falei isso. Eu me manifesto sobre o que eu penso publicamente"

Cid Gomes, senador do PSB, na primeira manifestação pública depois que o aliado Romeu Aldigueri foi eleito presidente da Assembleia, na qual nega ter ameaçado romper com o governo diante da escolha inicial do nome de Fernando Santana

"Vamos fazer política com 'P' maiúsculo, ouvindo, dialogando, essa é a diretriz que toda a Mesa irá conduzir a partir do ano que vem"

Romeu Aldigueri, do PDT, após ser eleito presidente da Alece com os votos de 44 deputados estaduais, de um total de 46 possíveis