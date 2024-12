"Bolsonaristas me dão uma importância que nem eu mesmo me dou"

Felipe Neto, um dos youtubers mais influentes do mundo, com mais de 17 milhões de seguidores, em entrevista às Páginas Azuis, do O POVO

"Será que eu posso usar o seu jornal para dizer a Caetano Veloso o quanto o amo?"

Luca Guadagnino, celebrado diretor de cinema italiano que está lançando o filme "Queer", falando aos jornalistas brasileiros sobre sua idolatria pelo artista baiano

"É algo bem novo para mim. Estou bem animado e as coisas estão indo na direção que a gente queria"

Gabriel Bortoleto, piloto que marcará, na temporada de 2025, a volta de um brasileiro à Fórmula Um, acerca de seus primeiros testes com o carro da Sauber

"Eu torço pelo Estado do Ceará. Seja alvinegro ou tricolor, o importante é ver o futebol cearense crescer"

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza e principal homenageado da Noite das Personalidades Esportivas, falando sobre o acesso do Ceará à Série A

"Agradeço, mas já encerrei esse ciclo"

Izolda Cela, ex-governadora do Ceará, confirmando haver recusado convite de Camilo Santana para voltar ao Ministério da Educação, de onde saiu no começo do ano para ser candidata à prefeitura de Sobral, disputa que perdeu

"É uma oportunidade que nós estamos dando para que o Tribunal de Contas do Estado pela primeira vez tenha a paridade"

Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano de Freitas na Assembleia ao justificar a indicação de Onelia Santana, mulher do ministro Camilo Santana, para a vaga aberta de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE)

"Já chamei várias vezes Camilo Santana de o novo imperador do Ceará, mas não tinha me atentado ainda sobre essa sua prática patrimonialista. Ele confunde o Estado cearense como seu"

Sargento Reginauro (PL), deputado estadual, criticando duramente a indicação do governo para a vaga do TCE

"Esse assunto é da Assembleia, né?"

Camilo Santana, sobre indicação da esposa, Onélia Santana, para ocupar vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado

"Eu vou aconselhar ele a ser candidato, fazer campanha todos os dias que puder, da maneira que puder"

Roberto Kalil, médico particular do presidente Lula, dizendo que ele está plenamente recuperado e, a depender do quadro atual, pode ser candidato à reeleição sem problemas em 2026

"Agora é o momento para que este povo desfrute de estabilidade e calma"

Mohammed al Bashir, nomeado chefe do governo interino da Síria até 1º de março de 2025 pela aliança rebelde que derrubou Bashar al Assad após 24 anos de mão de ferro

"Às vezes, cometemos erros. Nosso discurso tem peso e, se erramos a mão, isso tem peso. Hoje, é fácil reconhecer isso"

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, admitindo erros no seu discurso sobre a questão da segurança pública e o papel da Polícia Militar

"Os que me acusam de estar próximo ao governo por orar pelo presidente querem transformar a frente (evangélica) num puxadinho do bolsonarismo"

Otoni de Paula (PP-RJ), deputado federal e um dos líderes da bancada evangélica, reagindo às críticas que recebeu por comandar uma oração pela saúde do presidente Lula