"De repente eu vou voltar um pouco às origens, me aproximar do dia a dia da escola, acho que faz bem até para o meu futuro político inclusive"

Idilvan Alencar, deputado federal do PDT, após ser confirmado como novo secretário da Educação de Fortaleza

"Ato extremado"

Luiz Pontes, ex-senador e ex-presidente do PSDB no Ceará, criticando a decisão da executiva atual de expulsar a filiada Socorro Martins por ela ter aceito convite para ocupar a secretaria de Saúde na gestão Evandro Leitão

"Mercado e academia sabem que é difícil apresentar qualquer tipo de plano fiscal que seja bala de prata, que vai dar conta de endereçar todos os problemas no curto prazo"

Gabriel Galípolo, que será presidente do Banco Central a partir de 1º de janeiro, dizendo que tem conversado com o presidente Lula e com Fernando Haddad e que o governo tem consciência dos problemas fiscais

"Estou ciente da dimensão da missão que me foi confiada (...) Agradeço a oportunidade de aprender com os conselheiros desta casa"

Onélia Santana, ao tomar posse como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE)