JANEIRO

"Não foi baderna, foi golpe"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, denunciando a revista Veja, em entrevista que marcava a lembrança de um ano do evento, que havia uma ação organizada e financiada para, no dia 8 de janeiro do ano passado, fechar a Corte e tirar o presidente Lula do cargo

FEVEREIRO

"Papai, você se machucou no trabalho?"

Filha do jogador Dudu, então lateral do Fortaleza, ao ver o pai desembarcar machucado do Recife após o ataque de torcedores do Sport contra o ônibus do clube à saída do estádio

MARÇO

"Justificativa esfarrapada"

Larissa Duarte, nutricionista vítima de importunação sexual dentro de um elevador em prédio da Aldeota, em Fortaleza, reagindo aos argumentos do acusado no depoimento que prestou à polícia.

ABRIL

"Nossa convivência sempre foi maravilhosa. Nós nunca brigamos. Nem sempre por falta de vontade minha, mas não dava para brigar, ele era muito carinhoso e gentil para isso"

Ivanilde Rodrigues, esposa do radialista e jornalista Alan Neto, do O POVO, que morreu no dia 3 de abril, deixando órfã a crônica esportiva

MAIO

"Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais"

Anitta, cantora, ao perder milhares de seguidores depois de anunciar o clipe no mostrará sua religião, o candomblé

JUNHO

"Nunca gostei de maconha, nem beber direito eu bebo. Mas que bom que o STF finalmente deu um minúsculo passo para o avanço sobre a pauta"

Felipe Neto, influenciador digital, ao celebrar decisão do STF que descriminalizou o porte da maconha

JULHO

"Sou grato por não ter vacilado, não ter piscado e não ter sido baleado"

Doug Mills, fotógrafo do New York Times, que tirou foto histórica de Trump com rosto sangrando e levantando o punho, instantes após ter sido atingido por disparos durante comício na Pensilvânia

AGOSTO

"Então estou muito orgulhosa, orgulhosa do pódio, orgulhosa das mulheres, orgulhosa de mim, de tudo que a gente tá construindo"

Rebeca Andrade, após ganhar medalha de ouro na ginástica feminina durante os Jogos de Paris. Ela é a maior medalhista olímpica do Brasil e foi uma das maiores estrelas da edição

SETEMBRO

"A mãe tá enjaulada"

Deolane Bezerra, influenciadora presa em operação policial que apura lavagem de dinheiro e jogos ilegais, através de carta aberta que publicou em sua página do instagram, onde tem 20 milhões de seguidores

OUTUBRO

"Chupa aqui pra ver se sai leite"

George Lima, candidato do Solidariedade à prefeitura de Fortaleza, dirigindo-se, durante debate no Grupo de Comunicação O POVO, a André Fernandes, do PL. A frase acabou sendo uma das mais marcantes da campanha, mesmo que a votação dele tenha sido baixa

NOVEMBRO

"Nós derrotamos todos os arrogantes desse Estado"

Evandro Leitão, do PT, deputado estadual e prefeito eleito de Fortaleza, no discurso após a vitória

DEZEMBRO

"Eu torço pelo Estado do Ceará. Seja alvinegro ou tricolor, o importante é ver o futebol cearense crescer"

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza e principal homenageado da Noite das Personalidades Esportivas, falando sobre o acesso do Ceará à Série A