"Ser a primeira mulher presidente da OAB-CE é um marco não apenas na minha carreira, mas para todas as mulheres advogadas que buscam seu espaço"

Christiane Leitão, empossada como presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil, quebrando uma hegemonia masculina que vinha desde sua criação, 92 anos atrás.

"Mereço pedir ao povo que devolva mandato que me tiraram"

José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro, militante histórico do PT, admitindo, ao participar do O POVO News, ter entre os planos uma tentativa de volta à Câmara em, 2026, mais de 20 anos após ser cassado

"Como acho que a minha equipe vai ter que ter um trabalho espartano, a gente podia alugar um penico"

Adrilles Jorge, do União Brasil, vereador de São Paulo que recebeu o gabinete na Câmara sem a privada e duas pias porque a antiga ocupante do local, Janaina Lima (PP), alegou que havia comprado com dinheiro próprio

"O branco pobre se identifica com Bolsonaro de um modo emocional"

Jessé Souza, sociólogo, ex-presidente do Ipea, escritor e pesquisador brasileiro que há anos estuda o pensamento social brasileiro e faz estudos sobre a desigualdade no Brasil. Em entrevista às Páginas Azuis

"Uma só Fortaleza, que não previlegie A ou B. Precisamos diminuir a distância entre a Beira-Mar e a periferia, não a distância física, mas a distância de oportunidades"

Evandro Leitão, em discurso de posse como prefeito de Fortaleza, defendendo a necessidade de pensar a cidade sem desigualdades

"Hoje me despeço da missão honrosa de liderar Fortaleza pelos últimos quatro anos. Cidade que me acolheu e onde tive o privilégio de construir minha família e minha história"

José Sarto, do PDT, em publicação nas redes sociais na qual se despediu, dia 1º, do cargo de prefeito de Fortaleza.

"Embora a gente não seja aliado político, e isso é muito óbvio, nós temos que ser aliados institucionais. Vou buscar isso"

Glêdson Bezerra, do Podemos prometendo buscar diálogo com Elmano de Freitas, em seu segundo mandato como prefeito de Juazeiro do Norte

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar"

Gusttavo Lima, cantor sertanejo, com imagem vinculada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao anunciar disposição de ser candidato à presidência do Brasil, dizendo-se cansado da divisão entre direita e esquerda

"Está na hora da gente se comportar melhor em relação aos direitos dos povos afro-brasileiros, da sua religião, da sua maneira de fazer. É digno que a gente respeite as religiões de matriz africana"

Margareth Menezes, ministra da Cultura, ao participar de evento musical em Salvador, organizado por Daniela Mercury, que teve como mote a defesa do candomblé

"O axé é a força que e mana de tudo o que é vivo, de cada um de nós. Eu não seria quem sou, sem os terreiros de candomblé"

Daniela Mercury, em discurso forte, durante apresentação em Salvador, pela polêmica aberta por Cláudia Leite, entendida como uma crítica às religiões de matriz africana e à própria axé music