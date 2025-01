"O ombudsman é visto como a voz do leitor, não pretendo ser essa voz. Eu pretendo ser uma voz que vai conversar com o leitor e com a redação"

João Marcelo Sena, jornalista, ao assumir como ombudsman do Grupo de Comunicação O POVO

"Cada metro quadrado do Canal do Panamá e sua área ao redor pertence ao Panamá e continuará a pertencer"

José Raúl Mulino, presidente do Panamá, após Trump declarar que quer controlar o canal do Panamá

"Não consigo entender como alguém acredita que uma pessoa que acabou de perder um filho, que está completamente fora de si, em estado de choque, possa estar pensando em 'likes'. É absurdo!"

Thiago Nigro, youtuber, após críticas por postar em seu canal vídeo de feto abortado com a esposa, Maíra Cardi

"Estou morrendo"

Pepe Mujica, lendário ex-presidente do Uruguai, anunciando que o câncer de esôfago se espalhou para o fígado e que o avanço da doença não pode ser interrompido.

"Eu quero dedicar (o prêmio) à minha mãe. Vocês não fazem ideia, ela estava aqui há 25 anos e isso é uma prova que a arte pode durar ao longo da vida"

Fernanda Torres, ao ganhar o Globo de Ouro como melhor atriz de filme de drama e dedicar o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, que 25 anos atrás também o disputou, mas, à época, perdeu

"Estou muito feliz de ter vivido para isso até agora. Continuamos. O palco continua"

Fernanda Montenegro, atriz e mãe de Fernanda Torres, demonstrando-se emocionada, em entrevista à Globonews, com o reconhecimento à filha no Globo de Ouro

"Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama"

Lívian Aragão, filha do comediante cearense Renato Aragão, em declaração nas redes sociais que gerou grande polêmica ao exaltar a vitória da atriz brasileira no Globo de Ouro

"Sei que é a minha última Copa, então é meu último tiro, minha última chance. Vou fazer de tudo para que a gente possa conseguir"

Neymar, sobre a Copa do Mundo de 2026 e sua provável participação, considerando a condição de estrela principal do futebol brasileiro atual

"Vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por Notas da Comunidade, semelhantes ao X, começando nos EUA"

Mark Zuckerberg, presidente da Meta, que administra plataformas como Instagram e Facebook, que têm cerca de 5 bilhões de usuários no mundo

"As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes responsáveis das big techs"

Alexandre de Moraes, ministro do STF que comanda a investigação contra fake news no Brasil, advertindo que as plataformas precisam se adequar às nossas leis para continuarem atuando no País

"Acho que precisamos evoluir na parte digital. Alguns dizem que a comunicação do governo ainda está sendo analógica"

Sidônio Palmeira, novo chefe da Secom do Governo Lula, substituindo ao deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

"Vai cair muita gente"

Rozário Ximenes, do Republicanos, ex-prefeita de Canindé, que denuncia um esquema de desvio de dinheiro público no Ceará através de emendas parlamentares. Ela acusa, em especial, o deputado federal Júnior Mano (PSB)