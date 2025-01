"Já estamos com muitas saudades, meu velho! Estarei aqui, com os seus, preservando seu legado, trabalhando duro e com honradez. Obrigado por tudo, meu pai"

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara Federal, ao falar da morte do pai, ex-senador e ex-deputado Benedito de Lira, conhecido como Biu, aos 82 anos.

"O meu candidato à reeleição chama-se Luiz Inácio Lula da Silva "

Camilo Santana, ministro da Educação, que teve o nome incluído em pesquisas recentes sobre a disputa de 2026 pela presidência do Brasil

"Pomerode se destaca pela beleza turística que tem. Pelas casas de enxaimel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós"

Jorginho Melo (PL), governador de Santa Catarina, em fala preconceituosa sobre Pomerode, considerada a cidade mais alemã do Brasil, com 80% da população que se declara branca

"Esqueça, perdemos"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, finalmente admitindo, em entrevista ao New York Times, que foi realmente derrotado por Lula em 2026

As rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro foram combatidas porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas ele. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita?"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda. reagindo aos ataques do senador Flávio Bolsonaro à medida da Receita Federal, revogada ao final, que ampliava o monitoramento de operações de PIX

"A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade"

Sidônio Palmeira, ao tomar posse como titular da Secom, substituindo a Paulo Pimenta

"Acho que o governo deveria ter insistido, porque estava do lado da verdade. Recuar significa utilizar uma arma desproporcional para encerrar o debate"

Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes, discordando da decisão do governo de recuar da medida relacionada ao PIX depois da série de ataques da oposição

"Se era fake news, por que revogou?"

Nikolas Ferreira, deputado federal

(PL-MG), questionando o governo por ter recuado da ideia de monitorar movimentações do PIX

"Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em uma atividade sexual não consensual com alguém. Nunca"

Neil Gaiman, escritor, ao negar denúncias de violência sexual.

"Renato Aragão é uma unanimidade, com Chico e Tom formam a santíssima trindade que sagrou o Ceará como a terra do humor para todo o Brasil"

Moisés Loureiro, comediante cearense, ao destacar os 90 anos de Renato Aragão, comemorados em 13 de janeiro

"É um alívio estar em remissão agora, e continuo focada na recuperação. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente"

Kate Middleton, princesa de Gales, em mensagem postada nas redes sociais após visita ao hospital onde fez seu tratamento contra câncer

"A raça agora é um debate público no Brasil"

Adilson Moreira, jurista negro, um dos principais especialistas em direito antidiscriminatório e das relações raciais do País, em entrevista às páginas Azuis