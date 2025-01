"Daqui para frente nenhum ministro vai poder fazer portaria que crie confusão para nós sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil"

Presidente Lula, durante reunião com o Ministério, passando nova orientação após a crise determinada por portaria da Receita Federal explorada pela oposição por atingir as operações com o pix

"Jesus perdoaria dívidas e jamais cobraria juros abusivos"

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, respondendo ao presidente Lula que disse ter oferecido o melhor acordo que o estado poderia ter em torno de sua dívida

"Francamente, ataques do tipo 'todo mundo é Hitler' estão tão desgastados"

Elon Musk , em seu perfil da plataforma X, da qual é dono, reagindo às acusações de ter feito um gesto nazista durante discurso na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos

"Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, respondendo a uma jornalista brasileira sobre sua expectativa quanto às relações com o Brasil e a América Latina.