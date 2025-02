"Uma ameaça de morte reproduzida pelas redes sociais, maus-tratos a animais, isso não é o papel de um representante político, de uma liderança política"

Vereadora Adriana Gerônimo (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, anunciando que irá cobrar à presidência dê andamento ao pedido de cassação do vereador Inspetor Alberto (PL) por um episódio da campanha eleitoral de 2024

"Agora é hora de dar tempo ao Evandro para o prefeito apresentar a sua pauta. E isso demora três, quatro, cinco, seis meses"

Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito de Fortaleza, evitando fazer críticas ao prefeito Evandro Leitão, mesmo sendo oposição, por considerar que é preciso lhe dar um tempo

"O Brasil inteiro faz isso, a maioria dos prefeitos nomeia suas esposas"

Tião Bocalom (PL), prefeito de Rio Branco, capital do Acre, ao defender a nomeação de sua mulher, Kelen Rejane Nunes, como sua Chefe de Gabinete. O Ministério Público, porém, investiga o caso

"A gente mudou o foco, virou a chave. Isso não vai mais acontecer. Quem tiver com esse propósito de ir às ruas criar problema vai descer pro presídio"

Edvando França, promotor de Justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), explicando a decisão de pedir prisão preventiva e mandar para o presídio 82 dos torcedores envolvidos em brigas antes do jogo entre Ceará e Fortaleza

"O melhor caminho é sempre a negociação. Uma guerra comercial não interessa a ninguém, mas não podemos ser totalmente passivos"

Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, um dos mais experientes diplomatas brasileiros, ao falar sobre a reação que o País deve ter à taxação do aço

"A União Europeia não deixará a decisão do governo americano ficar sem resposta"

Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, adiantando que o continente reagirá à decisão da Casa Branca de sobretaxar aço e alumínio importados . Até agora, porém, nada foi anunciado

"Não dá para ficar nessa lenga-lenga"

Presidente Lula, queixando-se da demora do Ibama em apresentar uma conclusão quanto ao pedido da Petrobras para pesquisar se há petróleo na Margem Equatorial, no Amapá, e em qual quantidade

"Isso é normal. Se eu não gostasse de pressão, não estava fazendo o que eu faço"

Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, minimizando a cobrança pública ao órgão para que agilize o processo de licença à Petrobras para explorar petróleo na Margem Equatorial

"Virei pauta política"

Oruam, que é cantor de rapper e filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, preso há 28 anos. Projeto, informalmente batizado de "lei anti-Oruam", proíbe o poder público de contratar shows de artistas que façam apologia ao crime e ao uso de drogas

"Os autores novos não sabem mais escrever para as pessoas velhas, mas o Brasil é cheio de idoso"

Stênio Garcia, veterano ator, durante muitos anos uma das principais estrelas do cast da Rede Globo, ao criticar etarismo na TV brasileira

"A Transparência dizer que a percepção da população sobre corrupção aumenta porque o presidente não fala disso. O que tem de sério? Não tem causalidade, não tem nada, é conversa de boteco"

Vinícius Carvalho, ministro da CGU, sobre pesquisa da Transparência Internacional que apontou aumento da percepção de corrupção no Brasil

"É o auge da fama no Brasil: se tornar uma fantasia no Carnaval. E agora tem várias 'eu' nas ruas! Estou muito orgulhosa disso"

Fernanda Torres, ao ser homenageada no Festival de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, dizendo que o sucesso do filme 'Ainda Estou Aqui' a transformou numa das principais figuras do carnaval de 2025 .