"Se vossas excelências estão confundindo esse presidente, como uma pessoa paciente, com o presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. Aqui não é o jardim da infância"

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara Federal, reagindo irritado a uma confusão entre governistas e oposicionistas em plenário

"Em toda grande família sempre há divergências, mas são divergências que a gente procura contornar visando o bem do Estado do Ceará"

José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza sobre desentendimentos no PDT, onde uma ala faz oposição aos governos de Evandro Leitão e Elmano de Freitas, enquanto outra fortalece as bases aliadas de ambos

"Pergunto: o que fizeram, de fato, aqueles que agora surgem com vídeos montados e discursos ensaiados?

Jade Romero (MDB), vice-governadora, criticando o ex-deputado Capitão Wagner por video colocado em suas redes sociais no qual critica o governo pela morte de adolescente vítima de latrocínio em Quixeramobim

"Se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual é a reclamação se você sabe que o cassino tem essas características? Aqueles que participaram o fizeram voluntariamente"

Javier Milei, presidente da Argentina, ao tentar se desvencilhar de polêmica com criptomoeda divulgada por ele que perdeu valor de mercado, deixando rombo de quase US$ 300 milhões.

"O tempo todo: vamos prender Bolsonaro. Caguei pra prisão"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, dizendo-se despreocupado com acusação da Procuradoria Federal da República de que participou, até liderou, uma tentativa de golpe de Estado entre o fim de seu governo e o começo da gestão do sucessor Lula

"Rezem pelo meu pai. Rezem pelos brasileiros que estão presos agora pelo 8 de janeiro"

Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal, ao participar de conferência conservadora nos Estados Unidos

"O PT defende a democracia e é isso que temos que comemorar agora. Não é sobre governo, é sobre o país"

José Guimarães (PT), deputado cearense que é líder do governo na Câmara, manifestando-se em termos cuidadosos sobre a denúncia da Procuradoria Geral da República contra 34 pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado

"Se provado, só tem uma saída: ser preso"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, defendendo presunção de inocência de Bolsonaro, mas considerando que a acusação da PGR contra ele é muito grave

Carnaval, jamais da Grande Rio. O Carnaval mora em mim"

Paola Oliveira, atriz, ao anunciar que deixará posto de rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio. O carnaval de 2025 será o último no qual ela estará no posto

"Amiga, fala a verdade para a tia, você foi batizada com que nome?"

Cumpadre Washington, líder do grupo É o Tchan, dirigindo-se de maneira desrespeitosa a uma fã que chamara ao palco durante show no Pará, recusando-se a aceitar o nome social dela. Acusado de transfobia, o artista gravou vídeo pedindo desculpas

"Não fui eu dentro de quadra"

João Fonseca, tenista brasileiro de 18 anos, sensação mundial do momento, admitindo que o nervosismo o atrapalhou na estreia do Rio Open, do qual acabaria eliminado na primeira rodada

"Como se eu não fosse brasileiro

e santista"

Mano Brown, rapper paulista, profundo crítico do governo Bolsonaro e das ideias do ex-presidente, reagindo aos ataques que recebeu pela acolhida carinhosa ao jogador Neymar quando da apresentação dele na Vila Belmiro