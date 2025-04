"Aos meus seguidores e às pessoas que gostam de mim e concordam com as coisas que eu acredito, gostaria que vocês me indicassem quais os partidos que vocês acham que eu devo fazer parte, porque eu vou ter reuniões com outros partidos"

Andressa Urach, produtora de conteúdo adulto, ao revelar desejo de ser candidata nas próximas eleições

"Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos três"

Carol Peixinho (influenciadora) e Thiaguinho (cantor), ao anunciarem, nas redes sociais, gravidez do primeiro filho do casal

"Não estou brincando"

Donald Trump, ao falar sobre tentativa de obter terceiro mandato na presidência dos EUA, embora a Constituição americana proíba

"Acho um absurdo [ele ter virado réu], mas ao mesmo tempo entendo que tem muita gente a quem interessa que o Bolsonaro seja culpado de alguma coisa que eles não conseguem provar"

Regina Duarte, atriz, ao comentar decisão do STF que tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe

"Não é razoável estarem me cobrando em 90 dias coisas que não foram feitas em 12 anos. Os dois últimos prefeitos dessa Capital eram médicos e eram para ter vergonha na cara e estar com a consciência de não poder dormir"

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, durante evento de entrega de um posto de saúde em Fortaleza, sobre as dificuldades financeiras nas quais recebeu a Prefeitura

"Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver"

Luiz Inácio Lula da Silva, em publicação nas redes sociais, ao falar sobre os 61 anos do golpe de 1964

"O candidato da direita chama-se Tarcísio de Freitas. A elite de São Paulo já o abraçou"

José Dirceu, ex-ministro do Governo Lula, ao comentar cenário eleitoral para 2026

"Uma fala agressiva, que lembrou até os seus tempos de dirigente de futebol, em que se envolvia em bate-bocas e confusões nos estádios. Prefeito, agora você é líder de uma das maiores capitais do Brasil, tarefa que demanda equilíbrio"

Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, sobre as críticas do prefeito Evandro Leitão à sua gestão

"Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou"

Preta Gil, cantora, ao falar sobre seu tratamento contra o câncer, em entrevista ao programa Domingão com Huck, da Globo

"Essa foi a decisão do União Brasil: caminhar com tempo para que as pessoas conheçam nosso trabalho. Quem conhece o governo de Caiado, vota em Caiado"

Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás, em lançamento de pré-candidatura à Presidência do Brasil

"A Cultura é substantivo feminino, bem como a Literatura. Muito justo, então, nossa Bienal assumir sua mulheridade"

Luisa Cela, secretária da Cultura do Estado, em artigo publicado no O POVO (4/4/2025)

"Lina. Lina, querida, a gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego, tem que ter sonho. A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego"

Fernanda Montenegro, atriz, em perfil no Instagram, em mensagem de apoio para a artista Linn da Quebrada, que passa por um quadro de depressão e abuso de substâncias, segundo sua assessoria de imprensa