Trabalhistas voltam ao poder após 14 anos, aponta projeção

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP KEIR STARMER será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido

O Partido Trabalhista do Reino Unido obteve nesta quinta-feira, 4, uma vitória eleitoral esmagadora, segundo pesquisa de boca de urna, removendo o Partido Conservador do poder após 14 anos. Com esse resultado, o líder trabalhista, Keir Starmer, deve se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido.

A projeção deu aos trabalhistas, ontem à noite, uma maioria histórica no Parlamento britânico. A legenda conquistaria 410 dos 650 deputados na Câmara dos Comuns. Segundo a pesquisa de boca de urna, conduzida para a BBC e duas outras emissoras, os conservadores conquistariam 131.

Trata-se da pior derrota para os conservadores nos quase 200 anos de história do partido, que deve levantar questões sobre seu futuro - e sua própria viabilidade. O Partido Reformista Britânico (Reform UK), uma legenda insurgente e anti-imigração, foi projetado para ganhar 13 cadeiras, um desempenho inédito e notável, conquistado, em parte, graças à migração do voto conservador.

Os liberais democratas deveriam ficar com 61 cadeiras e o Partido Nacionalista Escocês, com 10. Os nacionalistas galeses do Plaid Cymru conquistariam 4 parlamentares, e os Verdes, 2. Legendas menores devem somar 19 cadeiras.

Se confirmado, será o segundo melhor resultado do Partido Trabalhista em sua história, atrás apenas da vitória de Tony Blair, em 1997, com 418 cadeiras.

Os conservadores britânicos deixam o poder após cinco primeiros-ministros em 14 anos e de um governo marcado pela saída do Reino Unido da União Europeia durante a gestão de Boris Johnson, em 2020.

Em relação às eleições de 2019, os conservadores perderam 234 deputados e devem ter um terço da bancada que tinham há cinco anos. Os trabalhistas mais que dobraram seu tamanho no Parlamento, de 202 cadeiras para 410.

Outro destaque foi o ressurgimento do Partido Liberal-Democrata, que saiu de 11 deputados para 61, em seu segundo melhor resultado da história.

Após a BBC divulgar a pesquisa de boca de urna, que no Reino Unido costuma prever com eficácia o resultado eleitoral, Starmer celebrou por meio de suas redes sociais.

"A todos que fizeram campanha para os trabalhistas nesta eleição, a todos que votaram em nós e depositaram sua confiança em nosso Partido Trabalhista transformado - obrigado", disse ele

Rumo ao centro

Sob a liderança de Starmer, o Trabalhista conseguiu a vitória após mudanças políticas que afastaram o partido da esquerda e o aproximaram do centro. Políticos tradicionais da legenda, como o ex-líder Jeremy Corbyn, foram banidos de concorrer pelos trabalhistas por acusações de antissemitismo.

Starmer é advogado, de 61 anos, ex-promotor-chefe da Inglaterra e País de Gales e se tornou conhecido pelo pragmatismo político. Entre as propostas apresentadas nesta eleição, os trabalhistas prometeram aumentar os investimentos públicos, criar uma empresa estatal para energia limpa com um novo imposto sobre empresas que prejudicam o meio ambiente e aumentar o salário mínimo.

Outras propostas incluem aprimorar os impostos sobre escolas particulares para melhorar o investimento em novos professores em escolas estaduais, reduzir os tempos de espera na saúde pública e aumentar o apoio às mulheres vítimas de violência.

Com a vitória, Starmer é o primeiro premiê trabalhista britânico desde Gordon Brown, que deixou o poder em 2010 ao sofrer uma derrota para o conservador David Cameron. Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak, o atual premiê, estiveram à frente do país desde então com o uso de um mecanismo que possibilita a troca no cargo sem a realização de eleições gerais

Cansados

A pesquisa de boca de urna confirmou um eleitorado completamente farto dos conservadores após uma era turbulenta que abrangeu austeridade, Brexit, a pandemia de Covid, os escândalos em série de Johnson e as propostas malfadadas de redução de impostos de sua sucessora, Liz Truss.

Embora uma vitória trabalhista tenha sido prevista há muito tempo - o partido manteve uma liderança de dois dígitos nas pesquisas sobre os conservadores por mais de 18 meses -, a magnitude da derrota conservadora repercutirá no Reino Unido por meses, se não anos.

O futuro de Sunak como líder dos conservadores é absolutamente incerto. Vários de seus ministros de gabinete estavam projetados para perder seus assentos parlamentares, o que deixaria o partido sem várias de suas chamadas "grandes feras" que dominaram a política britânica por anos.

Quem é Keir Starmer, líder do partido trabalhista e provável novo premiê do Reino Unido

Após as pesquisas de boca de urna indicarem a vitória do Partido Trabalhista que deve dar fim aos 14 anos de governos conservadores, Keir Starmer deve se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, com uma maioria histórica no Parlamento. O político assumiu as rédeas da legenda há quatro anos e mudou os rumos do partido para aproximá-lo de posições mais centristas.

Starmer ingressou tarde na vida política, aos 52 anos. Entrou pela primeira vez no Parlamento britânico, pelo Partido Trabalhista, depois de ter sido eleito pelos distrito londrino de Holborn e Saint Pancras em 2015.

O político, que hoje tem 61 anos, sucedeu Jeremy Corbyn, mais à esquerda, como líder do partido em abril de 2020, após um grave revés trabalhista nas eleições legislativas de 2019. Após esse fracasso, Starmer mudou o rumo do partido, afastando-a das teses mais radicais de Corbyn. Desse modo, começou a subir nas pesquisas para futuras eleições

Próximo governo do Reino Unido terá série de desafios

A liderança de Starmer na oposição aos conservadores coincidiu com um período turbulento no Reino Unido, passando pela pandemia, a saída da União Europeia, o choque econômico da invasão da Ucrânia e, além disso, atravessando a turbulência econômica do mandato de 49 dias de Liz Truss como primeira-ministra em 2022.

Sua mensagem aos eleitores é que um governo trabalhista trará mudanças - do tipo tranquilizador, e não assustador. "Um voto no Partido Trabalhista é um voto pela estabilidade - econômica e política", disse Starmer depois que o primeiro-ministro Rishi Sunak convocou a eleição em 22 de maio.

Starmer foi um forte oponente da decisão britânica de deixar a União Europeia, embora agora diga que um governo trabalhista não tentaria revertê-la.

Advogado que atuou como promotor-chefe da Inglaterra e do País de Gales entre 2008 e 2013, Starmer é descrito pelos oponentes como um "advogado esquerdista de Londres". Ele foi nomeado cavaleiro por seu papel na liderança do Crown Prosecution Service, e oponentes conservadores gostam de usar seu título, Sir Keir Starmer, para retratá-lo como um membro da elite e inacessível.

Mas o político, entretanto, prefere enfatizar suas credenciais de homem comum e raízes humildes - em contraste implícito com Sunak, que é um ex-banqueiro do Goldman Sachs casado com a filha de um bilionário.

Vegetariano, competitivo e amante de futebol

O advogado é filho de um ferramenteiro e de uma enfermeira que o batizaram em homenagem a Keir Hardie, o primeiro líder do Partido Trabalhista. Um de quatro filhos, ele foi criado em uma casa com pouco dinheiro em uma pequena cidade fora de Londres.

"Houve tempos difíceis", ele disse em um discurso de lançamento de sua campanha. "Eu sei como é a sensação de uma inflação fora de controle, como o aumento do custo de vida pode fazer você ficar com medo do carteiro que vem pelo caminho: 'Ele vai trazer outra conta que não podemos pagar?', disse. "Costumávamos escolher a conta de telefone porque, quando ela era cortada, era sempre mais fácil viver sem ela."

Ele foi o primeiro membro de sua família a ir para a faculdade, estudando direito na Universidade de Leeds e Oxford, e exerceu a advocacia de direitos humanos antes de ser nomeado promotor-chefe.

Keir Starmer é o primeiro vegetariano a ocupar a função de primeiro-ministro britânico. Grande fã de futebol, praticou o esporte como amador, como meio-campista e é torcedor do Arsenal. Nascido no bairro londrino de Southwark, no sul da cidade, estudou Direito na Universidade de Leeds e continuou sua formação como advogado em Oxford.

Confiante em todas as áreas, Starmer afirmou certa vez que derrotaria Boris Johnson, ex-primeiro-ministro conservador, se os dois se encontrassem em uma partida de futebol. Em outra entrevista, ele foi questionado sobre qual é o seu principal medo. E respondeu: "a derrota".

"Detesto perder, principalmente no futebol e na política. Jogo futebol toda semana, no meio do campo, comandando. Muita gente fala que o importante é participar. Não sou dessa opinião. O que conta é vencer", afirmou.

Ele conheceu a esposa, Victoria, com quem tem dois filhos, por motivos de trabalho, já que ela também se dedica à advocacia. "Estávamos trabalhando juntos em um caso e tive a audácia de questionar parte do trabalho que estava fazendo. Então a primeira opinião dela sobre mim foi contar aos amigos 'quem eu pensava que era'", explicou ele em entrevista.