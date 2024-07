Reeleição de Maduro provoca protestos no país e questionamento internacional

Foto: YURI CORTEZ / AFP OPOSITORES a Maduro entraram em confronto com a Polícia Nacional Bolivariana

As forças da ordem reprimiram, nessa segunda-feira, 29, protestos espontâneos realizados na Venezuela contra a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, enquanto cresce o apelo internacional para uma transparência maior na contagem dos votos. "E vai cair, e vai cair, este governo vai cair!", gritavam milhares de manifestantes que foram às ruas da gigantesca favela de Petare, a maior de Caracas.

Manifestações foram registradas em várias regiões da capital. Uma delas, realizada em uma área residencial e de escritórios no leste da cidade, foi dispersada com bombas de gás lacrimogêneo. "Pela liberdade do nosso país, pelo futuro dos nossos filhos, queremos liberdade, queremos que Maduro vá embora. Vá embora, Maduro!", disse Marina Sugey, uma dona de casa de 42 anos, durante o protesto em Petare.

As manifestações ocorrem em paralelo ao ato de proclamação de Maduro, que denunciou uma tentativa de golpe de Estado "de caráter fascista e contrarrevolucionário". A oposição, liderada por María Corina Machado, não convocou esses protestos. A líder opositora e seu candidato, Edmundo González Urrutia, que tentam pôr um fim nas urnas a 25 anos de chavismo na Venezuela, afirmou que tem "como provar a verdade" das eleições presidenciais nas quais denuncia fraude.

"Já temos como provar a verdade do que aconteceu ontem na Venezuela", afirmou María Corina em coletiva de imprensa, assegurando que teve acesso a cópias de 73% das atas de votação, que projetam uma vitória de Urrutia (6,27 milhões de votos), contra Maduro (2,75 milhões).

O governo afirma que a oposição tenta desestabilizar o país por meio da violência. O presidente do Conselho Nacional Eleitoral denunciou uma suposta tentativa de invasão ao sistema eleitoral para "adulterar" os resultados e o procurador-geral vinculou Machado a essa iniciativa.

"Contagem total dos votos"

Os Estados Unidos, que foram fundamentais no processo que levou à eleição, e os vizinhos Brasil e Colômbia, os três países que mais receberam migrantes venezuelanos, questionaram a apuração que deu a Maduro um terceiro mandato de seis anos com 51% dos votos, contra 44% de González, segundo o CNE, de viés governista.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou "séria preocupação" com o resultado, pedindo uma contagem "justa e transparente".

O Itamaraty, por sua vez, reafirmou "o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados" da votação e assegurou que "acompanha com atenção o processo de apuração".

O governo de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia e aliado de Maduro, pediu a "contagem total dos votos, sua verificação e auditoria independente".

Já o presidente chileno, Gabriel Boric, afirmou que os resultados são "difíceis de acreditar", enquanto o Panamá retirou seu pessoal diplomático de Caracas e colocou "em suspenso" as relações bilaterais.

França, Espanha e a União Europeia pediram "total transparência" sobre o processo. E os governos de Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai exigiram, nesta segunda-feira, a "revisão completa dos resultados".

Além disso, anunciaram que solicitarão uma reunião urgente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) para emitir uma resolução que salvaguarde a vontade popular.

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela respondeu com o anúncio de que retira o pessoal diplomático de suas missões em Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai diante do que chamou de "ações intervencionistas" desses países.

Também pediu que os diplomatas desses mesmos países acreditados em Caracas deixem a Venezuela. Na embaixada argentina estão refugiados há semanas seis colaboradores de María Corina Machado.

Por outro lado, China, Rússia, Cuba, Nicarágua, Honduras e Bolívia parabenizaram Maduro. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que reconhecerá o resultado do CNE.

"Paz e respeito"

No poder desde 2013, Maduro poderá se manter na Presidência por 18 anos, até 2031. Apenas o ditador Juan Vicente Gómez terá governado por mais tempo que ele, durante 27 anos (1908-1935).

A oposição venezuelana, que tentava pôr fim a 25 anos de chavismo, denunciou fraude na votação e se declarou vitoriosa, com 70% dos votos, contra 30% para Maduro. "Violaram todas as normas", declarou na madrugada González Urrutia.

"Isso não é mais uma fraude, isso é ignorar e violar grosseiramente a vontade popular", disse María Corina Machado.

A maioria das pesquisas favorecia a oposição, após anos de uma crise que fez o Produto Interno Bruto (PIB) encolher em 80% e levou ao êxodo mais de sete milhões de pessoas, segundo dados da ONU.

Maduro havia descrito a eleição como uma encruzilhada entre "paz ou guerra", e advertiu que uma vitória da oposição poderia levar a um "banho de sangue".

A coalizão Plataforma Unitária se uniu em torno de Machado após se afastar da eleição de 2018, que deu a reeleição a Maduro, por considerá-la fraudulenta.

Uma pequena delegação do Centro Carter esteve presente na votação de domingo. Ela pediu ao CNE "que publique imediatamente os resultados das eleições presidenciais por colégio eleitoral". Além disso, um painel de especialistas da ONU emitirá um relatório confidencial.

OEA convoca reunião extraordinária para abordar eleições na Venezuela

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) convocou para quarta-feira, 31, uma reunião extraordinária para "abordar os resultados do processo eleitoral" de domingo na Venezuela, após a oposição e a comunidade internacional questionarem a reeleição de Nicolás Maduro.

O encontro será realizado às 18 horas (horário de Brasília) na sede da OEA em Washington, anunciou nesta segunda-feira o organismo hemisférico em um comunicado.

Os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai haviam anunciado mais cedo em um comunicado que solicitariam essa cúpula do Conselho Permanente da OEA.

Após horas de incerteza no domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de linha oficialista, acabou dando a vitória a Maduro com 51,2% dos votos, em comparação com 44,2% do principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Mas tanto a oposição, liderada por María Corina Machado, quanto grande parte da comunidade internacional, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Colômbia, questionaram os resultados que concedem a Maduro seu terceiro mandato consecutivo de seis anos.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou, por exemplo, sua "séria preocupação" com o resultado e pediu uma recontagem "justa e transparente" dos votos.

Apesar dos apelos, as autoridades venezuelanas já celebraram o ato de proclamação de Maduro, que denunciou uma tentativa de golpe de Estado "de caráter fascista e contrarrevolucionário".

Vários setores de Caracas são cenário nesta segunda-feira de protestos contra a reeleição do líder chavista, no poder desde 2013.

A polícia reprimiu uma dessas manifestações com gás lacrimogêneo no leste da capital venezuelana.