Primeiras urnas apuradas mostram Trump largando na frente de Kamala

TRUMP pode voltar à Casa Branca após 4 anos e ser o primeiro condenado pela Justiça eleito presidente dos EUA

As primeiras urnas apuradas da eleição para presidente dos Estados Unidos mostraram Donald Trump largando na frente de Kamala Harris. Até as 0h40min desta quarta-feira, 6, o candidato republicano obtinha a vitória em 22 estados e 210 delegados colégio eleitoral contra 11 estados e 112 delegados da postulante democrata.

Os candidatos disputam estado a estado, para atingir o número mínimo de 270 delegados no Colégio Eleitoral. Esse é o valor necessário para que se aponte um vencedor na corrida eleitoral norte-americana.

A previsão é de que o resultado seja divulgado nesta quarta-feira. Os números e outras informações da apuração podem ser acompanhados no Portal O POVO, no programa O POVO News 1ª e 2ª edição (YouTube), na Rádio O POVO CBN e na edição impressa desta quinta-feira do O POVO.

Nos EUA, sete estados pêndulos (swing states) se destacam no dia da eleição. Eles são chamados assim porque seu eleitorado varia a preferência de eleição para eleição, ora dando vitória a Republicanos e ora a Democratas, podendo ser decisivos no resultado. Os estados pêndulo são: Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona.

A abertura das urnas confirmou o cenário apertado previsto nas pesquisas nesses estados. Até as 0h40min dessa quarta-feira, Trump caminhava para vencer na Geórgia e na Carolina do Norte, ambas com 16 delegados.

Considerado o estado-pêndulo mais decisivo nas projeções - com 19 delegados - a Pensilvânia mostrou um cenário de constante alternância de liderança entre Trump e Harris. Mesma situação de Michigan (15 delegados), Arizona (11) e Wisconsin (10). Em Nevada, a apuração ainda não havia começado até o fechamento desta página.

Durante o dia de votação, Trump e Kamala incentivaram seus eleitores. Na rede social X (antigo Twitter), Trump disse que as pessoas querem "tornar a América grande novamente" e que isso "significa que as filas (de votação) vão ser longas". Enquanto as urnas fechavam, ele gravou vídeo pedindo para que os eleitores republicanos permanecessem nas filas para votar.

Já Kamala destacou o dia de eleição e pediu que os eleitores fossem às urnas para fazer com que suas vozes sejam ouvidas. Ela também incentivou a permanência de eleitores democratas nas filas. "Se você está na fila antes do fechamento das urnas, continue na fila. É seu direito fazer sua voz ser escutada".

Até o dia da eleição, as pesquisas apontavam um cenário acirradíssimo entre Trump e Harris. Em diversos levantamentos eles estavam em situação de empate virtual nas médias de pesquisas, de acordo com levantamentos do jornal The New York Times e com o projeto FiveThirtyEight.

Caso Kamala Harris vença a eleição, ela será a primeira mulher a ser eleita presidente dos Estados Unidos. Além disso, será a primeira negra e primeira asiática-americana a assumir a Casa Branca. Harris é vice de Joe Biden, atual presidente que deixou a disputa devido a questões de saúde. Com a troca, Kamala unificou o partido democrata em torno de sua candidatura, viabilizando-se para a disputa.

Já Trump, busca retornar ao comando da superpotência quatro anos após ser derrotado por Biden. Em 2020, quando perdeu, Trump se tornou o candidato mais votado a não ganhar uma eleição nos EUA. Neste ano, o republicano se tornou neste ano o 1º ex-presidente dos EUA a ser condenado criminalmente e, caso vença, poderá ser também o primeiro condenado a assumir a Presidência do país.