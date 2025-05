Divisão da Igreja e mundo em crise: os desafios do papado de Leão XIV

Foto: Reprodução/ GABRIEL BOUYS/ AFP Com a escolha do nome Leão XIV, o novo papa americano se alinha a uma tradição poderosa que atravessa a história da Igreja Católica desde 440

A eleição de Leão XIV marca o início de uma nova fase para a Igreja Católica, que enfrenta uma confluência de desafios internos e globais. O novo pontífice sucede Francisco em um cenário de polarização e transformação profunda, tanto dentro das estruturas eclesiásticas quanto no cenário político internacional.

A missão de Leão XIV será, ao mesmo tempo, espiritual, política e institucional: reunificar uma Igreja fragmentada, continuar reformas delicadas e manter a relevância da voz católica diante das grandes crises do século XXI.

A unidade interna será o primeiro grande teste. O papado de Francisco, ao longo de 12 anos, foi marcado por posicionamentos progressistas que entusiasmaram liberais — dentro e fora da Igreja —, mas provocaram resistências intensas de alas conservadoras, especialmente nos episcopados americano e africano. A abertura ao diálogo com migrantes, a crítica ao capitalismo desenfreado, a defesa do meio ambiente e a bênção de casais homoafetivos dividiram o clero e os fiéis.

Esse cenário de tensões exige de Leão XIV habilidade diplomática para amenizar o atrito entre correntes antagônicas. A questão da sinodalidade — que busca ampliar a participação dos fiéis nas decisões da Igreja — é apontada por especialistas como um eixo central para essa recomposição. A convivência entre sensibilidades culturais diversas dentro do catolicismo será um dos maiores desafios da nova liderança.

Outro ponto crucial é a continuidade das reformas iniciadas por Francisco, sobretudo em relação à modernização da cúria romana, à ampliação da presença feminina em cargos administrativos e ao acolhimento de grupos historicamente marginalizados.

Nesse sentido, os escândalos de abuso sexual permanecem como uma ferida aberta. Apesar de avanços como a revogação do segredo pontifício e a obrigatoriedade de denúncias internas, organizações de vítimas seguem cobrando mais transparência e medidas efetivas, como a destituição automática de abusadores e a publicação dos nomes dos condenados.

A situação é ainda mais crítica em países onde o tema permanece tabu, como em partes da Ásia e da África, e até em nações europeias como a Itália, onde não houve investigações independentes.

Além disso, pautas como o racismo estrutural nas instituições católicas e a inclusão de negros e pobres ganham força na agenda. O novo papa será cobrado a assumir um compromisso claro com a justiça social dentro da própria Igreja.

No plano internacional, Leão XIV assume também a responsabilidade de liderar moralmente em tempos conturbados. O legado diplomático de Francisco — com destaque para a encíclica Laudato Si’, os esforços de mediação em conflitos e o protagonismo em pautas ambientais — impõe ao novo papa a tarefa de manter o catolicismo como uma voz ativa frente a guerras, crises migratórias, desigualdades e emergência climática que vem, cada vez mais, mostram impactos sobre as populações.

O papel do pontífice como chefe de Estado e ator político global exige uma posição clara — sem partidarismo, mas com firmeza ética. Como alertam analistas, a neutralidade total é impossível: silenciar é, por si só, um gesto político.

Resta saber se Leão XIV adotará uma postura mais comedida ou se manterá o engajamento direto em temas como a imigração e a diplomacia internacional. Um dos pontos de tensão será a relação com a China, especialmente após o acordo firmado por Francisco que permite ao governo chinês opinar na nomeação de bispos — decisão vista por críticos como um risco à independência da Igreja.

Entre reformas internas e embates globais, Leão XIV herda uma Igreja em processo de reinvenção. Sua liderança será fundamental para definir o rumo do catolicismo no século XXI: se irá se reafirmar como força espiritual e ética no mundo, se vai seguir os passos de Francisco, se vai conseguir conciliar a tradição com o mundo moderno. As escolhas do novo papa, portanto, terão impacto não apenas sobre os católicos, mas sobre o debate público e moral em escala global.