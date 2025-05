Padre espera que papa avance na beatificação de santos do Ceará

Foto: Alberto Pizzoli / AFP Papa Leão XIV: cardeal Robert Francis Prevost, dos EUA, é o novo líder da Igreja Católica

A escolha do novo papa Leão XIV foi recebida com entusiasmo e esperança pelo clero e pelos fiéis do Ceará. Para o padre Edson Bantim, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Diocese do Crato, o momento representa uma nova oportunidade para que a Igreja olhe com mais atenção para os santos populares nordestinos, em especial para “o processo de beatificação do Padre Cícero, figura na fé do povo cearense.

“É sempre um motivo de revigoração da doutrina cristã, de muita esperança e alegria. Estávamos com esperança e ansiosos pela chegada do novo papa”, declarou o sacerdote em entrevista à rádio O POVO CBN. Segundo ele, embora a eleição de Robert Francis Prevost como papa tenha sido uma surpresa, há uma expectativa concreta de que ele atenda aos anseios da Igreja no Nordeste brasileiro.

Padre Edson destaca que o novo pontificado pode ser um marco para o avanço dos processos de beatificação que estão em andamento. “Nós temos muito desejo de que o papa leve adiante os processos de beatificação dos servos de Deus. Padre Cícero e a canonização de Benigna, e talvez de Padre Ibiapina”, afirmou, referindo-se a outras figuras veneradas pela religiosidade popular da região.

Segundo o Padre Edson, “a beatificação do Padre Cícero é uma expressão também de justiça social, de olhar para as questões que o Padre Cícero chamou a atenção na sua vida com o seu ministério. Ficamos na expectativa de que isso se realize o mais breve possível.”

Em suas falas, o sacerdote também relaciona o novo papa ao legado de Leão XIII, pontífice que deu origem à doutrina social da Igreja. “A Igreja sempre teve um olhar voltado para questões sociais desde o princípio. Leão XIII foi o Papa que escreveu o primeiro documento sobre a doutrina social, sobre as coisas novas, e marcou a história da Igreja por isso”, recorda.

Sobre o processo de beatificação, o pároco ressalta que ele precisa seguir os trâmites previstos pelo Vaticano, mas acredita que a sensibilidade pastoral de Leão XIV pode acelerar esse reconhecimento. “O processo deve ser enviado a Roma, e o que a gente espera é que o papa olhe para o nosso Ceará com muito carinho e confirme a devoção do povo do Nordeste. Que é o reconhecimento da santidade do Padre Cícero.”