Reginaldo Manzotti: Jesus Cristo e a nossa Páscoa

Estamos próximos da principal celebração do ano litúrgico, também a mais antiga e importante festa cristã: a Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esta solenidade é precedida da Semana Santa, que recorda os últimos acontecimentos da vida de Jesus desde Sua entrada triunfal em Jerusalém, até Sua Ressurreição.

Esta semana inclui o Domingo de Ramos, em que celebramos a chegada de Jesus em Jerusalém aclamado pelo povo como o Messias e recebido com ramos de palmeiras. Nesse dia, os fiéis levam as folhas da planta para a igreja, que são abençoadas. Este é um sinal de esperança, vitória e vida em Cristo. Segundo a tradição, os ramos bentos devem ser colocados nas casas dos fiéis como um gesto de fé e como uma proteção contra os males e perigos. Posteriormente, são queimados nas igrejas e suas cinzas impostas na testa dos fiéis na Quarta-feira de Cinzas do ano seguinte.

A Quinta-feira Santa é a celebração pela criação da Eucaristia na Última Ceia, quando Jesus partiu o pão e o deu aos Seus Discípulos. Neste momento disse: "'Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim'. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: 'Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim'. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha" (1Cor 11,24-25). Esta passagem também está presente nos Evangelhos de Mt 26,26- 29; Mc 14,22-25; e Lc 22,14-20.

Na Quinta-feira Santa, também se recorda o gesto de Jesus ao lavar os pés dos Discípulos. O Evangelista João quis ressaltar o significado do rito do lava-pés como uma expressão concreta da Eucaristia, que é o sacramento do amor e do serviço de Jesus à humanidade (cf. Jo 13,1-15).

A Sexta-feira Santa é dedicada a celebrar a Paixão e a Morte de Jesus na Cruz, como o sacrifício supremo de amor por nós. Neste dia, não há Missas e, às três horas da tarde - horário em que Jesus morreu -, realiza-se a celebração da Paixão do Senhor, que inclui a leitura da narrativa da Crucificação, a Adoração da Cruz e a Comunhão Eucarística.

Já o Sábado Santo é caracterizado pelo silêncio e espera da Ressurreição de Jesus. À noite, acontece a Vigília Pascal, mãe de todas as vigílias, segundo Santo Agostinho. A celebração consiste em quatro partes: a Liturgia da Luz, a Liturgia da Palavra, a Liturgia Batismal e a Liturgia Eucarística. Por fim, o Domingo de Páscoa se configura como o dia da alegria e da vitória de Jesus sobre a morte. Os fiéis celebram a Ressurreição de Cristo, que apareceu aos Seus Discípulos e lhes deu a paz e o Espírito Santo.

A Páscoa ainda tem alguns símbolos e tradições populares, que variam de acordo com a cultura de cada país ou região. Alguns dos símbolos mais comuns são:

• O ovo de Páscoa: representa a vida nova que surge do Sepulcro. Simboliza a fertilidade e a abundância.

• O coelho da Páscoa: representa a fecundidade e a esperança. Associado à vida nova, porque o animal se reproduz rapidamente e em grande quantidade.

• O cordeiro: significa Jesus, o Cordeiro de Deus, que Se ofereceu em sacrifício pela salvação do mundo. Recorda o cordeiro que judeus sacrificavam na Páscoa judaica e marcavam com sangue as portas das casas para livrá-los da morte.

• O pão e o vinho: são o Corpo e o Sangue de Jesus, entregue na Cruz e que Ele nos oferece

na Eucaristia. Ainda caracterizam a refeição que Ele fez com Seus Discípulos na Última Ceia.

• Cruz: representa o instrumento da morte de Jesus e o sinal da Sua vitória sobre o pecado e a morte. É o símbolo mais antigo e universal do cristianismo. Expressa fé na Ressurreição e salvação que Jesus nos trouxe. É um convite a seguir Jesus e carregar nossa cruz de cada dia.

A Páscoa da Ressurreição do Senhor é, portanto, o fundamento e o sentido da nossa vida cristã. Ela nos chama a viver como pessoas ressuscitadas, que testemunham a fé, a esperança e o amor no mundo. Nos convida a celebrar e agradecer a Deus pelo Seu dom maior: Jesus Cristo. Vivamos com fé e piedade a Semana Santa, o Tríduo Pascal e nos rejubilemos na Ressurreição do Senhor.

Feliz Páscoa!