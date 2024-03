André Figueiredo: Terminal Marítimo de Fortaleza: um arredamento pífio

11 de agosto de 2023. Ocorria na bolsa de valores de São Paulo (B3), promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPA) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), um dos leilões que culminou com o arredamento pífio do terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (TMP). A licitação foi vencida pelo grupo ABA Infra, pelo valor de R$ 100 mil, que divulgou o investimento de cerca de R$ 4 milhões na estrutura pelo prazo de 25 anos.

Vamos aos números: ao todo o grupo terá 300 meses para administrar o local. Se dividirmos o valor de investimento informado, pelo tempo, serão R$ 160 mil investidos por ano e cerca de R$ 13 mil por mês.

Tendo como base esses dois últimos valores citados, e fazendo uma breve análise sobre os valores das matérias primas no mercado de construção - numa casa de 200m², em um mês, não seria possível pagar de uma vez o assentamento de um piso porcelanato se o pedreiro cobrar R$ 70 por m². Imaginem num grande espaço de 27.640m², área do TMP. Estamos diante de dois problemas: o pífio arremate e o baixíssimo investimento do grupo nas próximas duas décadas.

Ainda em setembro de 2023, protocolamos na Câmara Federal o Requerimento de Informações 54/23, para colher mais informações sobre esse arremate, mas a resposta dada neste ano ainda continua não convincente. Como aceitar o repasse de R$ 100 mil por algo que te custou R$ 224 milhões? Sem contar que o governo estadual teria um potencial de arrecadar, com o aluguel do espaço para eventos e outras ações, valores acima do que pretendem investir.

Vale ressaltar que, nestes últimos seis meses, tivemos uma ótima recepção e diálogo sobre o tema com o presidente da Companhia Docas do Ceará, Lúcio Gomes e com o próprio novo ministro do MPA, Silvio Costa Filho.

Ambas reuniões nos abriram perspectivas para estudar outros meios para colher respostas mais detalhadas para a população sobre essa movimentação, bem como ações que possam efetivar melhorias de investimento no TMP nestes próximos anos.

Estamos falando de um equipamento de extremo potencial que está localizado num dos locais mais bonitos de Fortaleza, possuindo inclusive, espaço capaz de comportar shows e outros eventos de grande porte que, consequentemente, abriria novas prospectivas, fortalecendo a economia para nossa capital e nosso Ceará. Não podemos perder mais uma grande oportunidade para desenvolver uma das nossas maiores aptidões: o turismo.