Irineu Guimarães: Você sabe qual a diferença entre uma APA e uma APP?

APA e APP são dois tipos de áreas protegidas no Brasil, mas têm características e propósitos distintos. (APA - Área de Proteção Ambiental / APP - Área de Preservação Permanente).

Enquanto a APA é uma categoria de unidade de conservação de Uso sustentável, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais a APP é uma Área Protegida por Lei Federal, definida pelo Código Florestal e tem dentre os seus principais objetivos preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.

Em resumo, enquanto as APAs são unidades de conservação que permitem certo uso sustentável dos recursos naturais e podem incluir áreas privadas, as APPs têm restrições mais severas de uso e são estabelecidas para proteger características ambientais específicas, independente de estarem em propriedades públicas ou privadas.

Nos orgulhamos de sermos uma das empresas cearenses com know how suficiente para desenvolver projetos em APA, compreendendo o seu Plano de Manejo, e obviamente conjugando a aplicação de um bom urbanismo identificando as APPs e fazendo uso das mais modernas técnicas e tecnologias disponíveis garantido o uso equilibrado e harmonioso do meio ambiente e promovendo a interação e o contato das pessoas com o meio natural de forma respeitosa, dotando nossos empreendimentos de um instrumental jurídico que auxilia a comunidade local legitimados através de uma Associação de Moradores e contribui com os gestores públicos a identificar possíveis danos e aplicar sanções imediatas, cumprindo nosso papel social, dinamizando o desenvolvimento de áreas outrora esquecidas da Cidade.

