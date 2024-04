Foto: DIVULGAÇÃO Emanuel Santos, jornalista

Em meados de 1974, o compositor Macau gravou em uma fita com os acordes da canção "Olhos Coloridos", que, só em 1982, ganhou projeção nacional na voz da intérprete Sandra de Sá. Na ocasião, Macau retratou artisticamente em versos uma abordagem policial truculenta e carregada de racismo e aporofobia. Essas informações são do próprio Macau em entrevista ao Portal G1, em 2015.

Cinquenta anos depois, um jovem negro de 20 anos com cabelos descoloridos, estereótipo preferido das abordagens policiais nos dias atuais (a ver mais na frente), virou herói ao salvar mãe e dois filhos que estavam em um carro que era sendo levado pela enxurrada, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no dia 22 de fevereiro.

Marcos Vinícius Vasconcelos voltava do trabalho com o pai, quando se deparou com a situação e, segundo ele mesmo, teve mais coragem que medo para executar o ato de humanidade.

Esse estereótipo de cabelo descolorido, infelizmente, é o alvo favorito de desastrosas e violentas abordagens policiais no século XXI. Segundo informações do estudo "Pele Alvo: a bala não erra o negro", da Rede de Observatórios da Segurança, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), das 4.219 pessoas mortas pela polícia em 2022, 2.700 estão enquadradas nas características de pretos ou pardos. Esse número alcança 65% do total, mas, se forem considerados somente cor/raça, esse porcentual sobe para 87%.

No Ceará, infelizmente esse número se equipara, conforme o mesmo estudo. Isso sem falar da subnotificação que poderia detalhar ainda mais essa tragédia urbana vivida por jovens negros em todo o país.

Nosso escrito volta para os cabelos descoloridos de Marcos Vinícius, que com muita coragem enfrenta o racismo estrutural como auxiliar de Logística. Esse mesmo garoto trabalhador, se encontrado em qualquer rua de Nova Iguaçu, onde mora, poderá ser vítima do despreparo das forças policiais e se tornar mais um número da estatística acima.

Se 50 anos atrás os versos de Macau, impulsionados pela voz de Sandra de Sá, inspiram os movimentos de luta por equidade, que as mãos e braços de Marcos Vinícius, que salvaram vidas, impulsionem as autoridades a estudarem e reconhecerem que nem todo cabelo descolorido é sinônimo de malfeitoria ou delinquência. n