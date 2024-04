Senhor juiz, quero uma Birkin!

Foto: Acervo Pessoal Nagibe de Melo Jorge Neto, juiz federal, escritor, professor da UniChristus

Residentes do Estado da Califórnia entraram com uma ação coletiva contra a Hermès. Eles pedem o direito de comprar uma Birkin. Leio a notícia e penso: pare, mundo louco, quero descer. Imagino o teor da petição.

Excelentíssimo senhor juiz, queremos uma Birkin, mas o triste fato é que a Hermès somente a vende para "clientes com suficiente histórico de compras". Precisamos gastar rios de dinheiro em lenços, sapatos, joias, qualquer coisa, para só então podermos, pelo menos, ver uma Birkin, numa sala reservada. Os critérios são obscuros. Veja a que pontos chegamos! Isso é ultrajante e repulsivo, Excelência. Não é justo pessoas tão ricas quanto nós sermos tratadas assim. A Birkin deve ser para todos os ricos, não apenas para os mais ricos dentre os ricos. Nós, os muito-ricos, também temos direito de comprar uma Birkin. Isso não deveria ser um privilégio dos super-ricos, afinal também temos R$ 40 mil para dar pela tal bolsa. Queremos o status, Senhor Juiz. Queremos nos sentir melhores que todas as outras 7,95 bilhões de pessoas no mundo. Queremos preencher o vazio. Precisamos desesperadamente nos validar. Quem somos nós sem uma Birkin? Um muito-rico-não-tão-rico-assim? Um João-rico-ninguém? Vossa Excelência percebe que essa distinção fere nossa dignidade de muito-ricos? É simplesmente odiosa, fere a lei antitruste, trata-se de venda casada. Vamos, sábio magistrado, pelas leis naturais do mercado, dê-nos o sagrado direito de pagar por uma Birkin!

Não sei o que é mais louco: o preço da Birkin, a baixa autoestima dos peticionantes ou a ânsia por artigos de luxo. Já as práticas da Hermès não me impressionam. Sim, nós, humanos, nos organizamos ao redor de sinais exteriores de riqueza e status, carros, roupas, joias, cargos, curtidas, natural até certo ponto; mas nos foi dada razão, senso crítico, empatia, compaixão. Sim, Jane Birkin era linda; mas Madre Tereza também. Oitocentas milhões de pessoas passam fome, cerca de 9 milhões morrem a cada ano no planeta.

Andei lendo que a Birkin é a bolsa mais cobiçada do mundo. Cobiçada por quem? Esse povo conhece o Espedito Seleiro? n