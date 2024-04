O Instituto Militar de Engenharia e o Ceará: uma história de sucesso

O Instituto Militar de Engenharia (IME) é uma instituição de excelência do Exército e do povo brasileiro, para a formação e o ensino de cursos de graduação e pós-graduação e de pesquisa básica e aplicada de Engenharia para o desenvolvimento científico-tecnológico do Exército e de nosso país.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em inédita iniciativa, por meio do seu Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp), promoverá, no próximo dia 24 de abril, pela manhã, importante palestra intitulada: "Instituto Militar de Engenharia: Berço da Engenharia, Centro de Excelência, Patrimônio Nacional", proferida pelo general de Divisão e engenheiro militar Juraci Ferreira Galdino, comandante e reitor do IME.

Nosso palestrante, recentemente promovido a general de Divisão e reconduzido à Reitoria do IME, é referência como um dos importantes líderes da pesquisa científica internacional, reconhecido por sua sólida formação acadêmica e brilhante carreira no magistério superior nas funções de professor, pesquisador, orientador, coordenador e gestor nos setores de estudos das Engenharias (Elétrica, Eletrônica e Comunicação) e de órgãos de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para além da digna biografia acadêmica desse notável irmão nordestino do pequeno município de Malta (PB), que se alfabetizou tardiamente, destaco a emocionante e inspiradora história de ele alfabetizar seus pais, de superar as condições adversas pela capacidade de transformar sua vida, de sua família e de muitas outras pessoas no decorrer da sua trajetória profissional pela educação pública.

O objetivo principal desse colóquio é aproximar ainda mais o nosso Estado do IME pela nobre presença do general Galdino, com a missão de apresentar e incentivar a juventude estudantil a prestar o concurso de admissão e de ampliar a honrosa tradição de aprovação no IME e, de estreitar os laços de cooperação do Estado com o IME e, quem sabe um dia, realizar o sonho de implantar uma escola com as características do IME no Ceará.