O tema da Inteligência Artificial (IA) era para mim algo que eu não conseguia entender o alcance e o efeito na vida da humanidade. Isso provocava em mim um certo temor de invasão da privacidade das pessoas pelo domínio da máquina.

Alguns equipamentos de IA já fazem parte do nosso dia a dia, como a Alexa, que reconhece e reage a comandos de voz, e os aplicativos de reconhecimento facial, mas a chegada do ChatGPT tem impacto diferenciado, pelo fato de essa novidade poder captar o sentido das mensagens em conversas com usuários.

O receio que eu tinha desses avanços da IA foi aliviado depois que encontrei semana passada com o professor. Marins, um grande amigo que estava em Fortaleza em função do seu trabalho de antropologia empresarial. Ele me mostrou que essa poderosíssima ferramenta pode ser nossa aliada na redução de tempo, na qualidade das soluções e na aceleração da produtividade em muitas atividades humanas.

Entendi que com a Inteligência Artificial teremos muito mais facilidade na busca de dados que possam servir de insumos a tomadas de decisões. Em um cenário de influência da IA, novos modelos de negócios e novos tipos de empregos serão gerados, liberando o tempo das pessoas para que possam se dedicar mais a tarefas inovadoras, criativas e ao lazer.

Na opinião do Prof. Marins, a utilização da IA com ética, princípios e valores contribuirá para tornar o mundo muito mais humano do que este em que vivemos. O risco da sua utilização por pessoas desonestas, segundo ele, é o mesmo que acontece com todos os meios e em todas as atividades. O que reforça a importância dos papéis da família, da escola, da religião e das mídias na vida social.

O desperdício que se pode ter no uso da IA é se não soubermos fazer as perguntas certas à plataforma. Somente cientes do que perguntar, o computador responderá de maneira útil. Como uma das maiores especialidades do professor Marins é a motivação, ele me deixou sem medo da Inteligência Artificial, até porque tem razão quando diz que esse caminho não tem volta e que, por isso, é melhor aproveitar logo os benefícios deste valioso recurso tecnológico. n