PT e STF: Democracia para quem?

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

Precisou vir de fora, do visionário Elon Musk, resposta às orações de brasileiros aflitos com a censura a críticos do "sistema". Revelação de arquivos do Twitter escancaram submundo de arbítrios para calar adversários, pelo alinhamento político-ideológico de membros de tribunais com Lula. A livre opinião é base da democracia, mas no Brasil o clima de parte da população é de medo de se expressar!

Como o exemplo mau ou bom vem de cima, o efeito faz vítimas no Ceará. O governador Elmano acionou o Judiciário para intimidar os poucos meios de comunicação independentes na "Terra da Luz". Portal Custo Ceará e Blog Edison Silva, com mais de 50 anos de jornalismo, foram interpelados judicialmente para retirarem matérias, baseadas no Diário Oficial, sobre estranha compra de 280.000 pães, de empresa que nunca comercializou alimentos, pela Secretaria de Proteção Social, sob comando da ex-primeira-dama Onélia, esposa do ministro Camilo, que tem outro "carguinho" de R$ 27 mil no Detran. Tudo com dinheiro do pagador de impostos.

O objetivo dos petistas é claro: calar qualquer oposição, como as ditaduras. A redenção de tanta inversão de valores, e censura, terá fim com o despertar da consciência de brasileiros, e mídia internacional, sobre ações ilegais do ministro Moraes, que obriga a suspensão de contas de parlamentares e jornalistas conservadores. Só ditaduras, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, determinam restrições e bloqueios de redes sociais. Mas a tirania daqui vai além: já cancelou passaportes e congelou contas bancárias de jornalistas! Em 2021, junto com três colegas, apresentei pedido de impeachment do ministro, o qual recebeu apoio de mais de 2 milhões de brasileiros.

Após esse escândalo mundial - "Twitter Files" - urge que o Senado saia da omissão e cumpra seu dever. As entranhas do Poder em que magistrados não respeitam a Constituição precisa de freio institucional. É hora da limpeza tanto em Brasília quanto aqui, de homens e mulheres de brio se levantarem para voltarmos a ter democracia. Hora do "bom combate" às oligarquias que se alternam, no Ceará e em Fortaleza, gastando rios de dinheiro, em tributos pagos pelos cidadãos, com publicidade bilionária para fortalecer projetos de poder e perseguir quem não se submete.

O certo é o certo mesmo que ninguém faça. O errado é errado mesmo que todos se enganem sobre ele. Paz&Bem. n