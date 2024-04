Ignês Meneleu Fiuza: Obrigada, Tia Ignez!

Ingressei no quadro da Galeria no fim dos anos 1980 na sede da Avenida Desembargador Moreira, 975, onde Ignez Fiuza vivia seu período áureo atuando no mercado de arte e antiguidades. Ao longo de sua trajetória, realizou mais de 200 eventos de arte e cultura, promoveu artistas, despertou o público para apreciação da arte, trouxe grandes nomes da arte brasileira e de outros países, ultrapassou as fronteiras da cidade, do Estado e do Brasil, sendo arrojada em exposições temáticas, comemorativas e de homenagens.

Nessa trilha luminosa, onde o belo era sua inspiração, Dona Ignez atuou por quatro décadas como galerista e marchande, tendo se tornado uma grife de credibilidade e referência no segmento das artes e de antiquariato.

Com especial satisfação, junto com Elizabeth Fiuza e Túlio Paracampos, inauguramos a Mostra ReVouVer, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), no dia 9 de março deste ano.

Para a realização desse importante evento, mergulhamos numa imersão extremamente prazerosa, buscando de forma afetiva e cuidadosa, trazer à cena os critérios de beleza, conteúdo e elegância que marcaram Dona Ignez.

A ReVouVer apresenta cerca de 60 obras de arte de sua coleção legada à família de artistas cearenses, brasileiros e estrangeiros, complementadas com algumas obras do acervo do Mauc, nomes expressivos em cada década de atuação da Galeria.

Por meio das homenagens comemorativas do seu centenário, temos recebido demonstrações de carinho, reverência e gratidão a Dona Ignez, de pessoas que tiveram o privilégio de serem coadjuvantes do rico percurso dessa mulher admirável e inspiradora que, com força e determinação, foi pioneira e se destacou nas diversas áreas onde atuou.

Com ela, aprendi que obras de arte são bens muito valiosos e essenciais à vida, que toda expressão artística deve ser apreciada com interesse e respeito e que devemos valorizar os novos talentos, bem como as diversas manifestações artísticas.