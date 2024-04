IME: berço da Engenharia, centro de excelência, patrimônio nacional

Foto: Arquivo Pessoal Juraci Ferreira Galdino. Comandante e reitor do Instituto Militar de Engenharia (IME). General de Divisão Engenheiro Militar.

O Instituto Militar de Engenharia (IME) é legítimo herdeiro da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada em 1792. O pioneirismo e a contribuição para o desenvolvimento, a defesa e a soberania nacionais são marcantes na trajetória do IME. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Embratel, a Petrobras, a Eletrobras e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), dentre outras organizações e corporações essenciais ao desenvolvimento nacional, foram consolidadas ou concebidas com efetiva participação de egressos do IME.

Além das inúmeras ações em prol da indústria de Defesa e da geração de poder de combate do Exército Brasileiro, Imeanos participaram da realização de obras de infraestrutura nacionais, como hidrelétricas, pontes, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Participaram de projetos que evidenciam a aguçada criatividade nacional, como o Programa Proálcool e o Sistema PAL-M, voltado à implantação da TV em cores no Brasil, na década de 1970. O rol de contribuições é surpreendente.

Nesses 231 anos de existência, o IME mantém a tradição de oferecer um ensino de excepcional qualidade. Alguns resultados oficiais lastreiam essa assertiva, como os últimos indicadores do MEC, posicionando-o como a melhor escola de ensino superior em graduação do País, ou a sexta melhor, quando se inclui nessa avaliação a pós-graduação. Esse é um dos motivos de nosso concurso de admissão ser um dos mais difíceis do País.

Nesse mister, é importante mencionar que o Ceará vem se destacando nesses concursos. Nos últimos 10 anos, a média de inscritos no concurso é superior a 1.000 candidatos, dos quais, em média, cerca de 160 são aprovados e 32 conseguem ingressar no IME. O Ceará é um dos três estados da Federação com maior quantidade de aprovados em nossos concursos. Certamente, esse excepcional desempenho é uma consequência dos enormes avanços na educação do Estado, que vêm ocorrendo desde 2005, como sugerem os sucessivos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica.

Na palestra "Instituto Militar de Engenharia: Berço da Engenharia, Centro de Excelência, Patrimônio Nacional", a ser proferida em 24 de abril, na Assembleia Legislativa do Ceará, buscarei desvendar o segredo do sucesso de nossa Instituição e mostrarei que o IME é muito mais do que uma escola de engenharia. Lá são forjados líderes e cidadãos que exercem seus deveres com princípios éticos e valores morais. n