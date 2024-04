Vivendo a alegria do tempo pascal

Foto: Acervo pessoal Pe. Reginaldo Manzotti Fundador e presidente da Associação Evangelizar é Preciso e pároco reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba - PR

O Tempo Pascal é o tempo da alegria, da esperança, da fé e do amor, pois nele se comemora o triunfo de Cristo sobre as forças do mal e se anuncia a sua presença viva e atuante na Igreja e no mundo. É também o tempo da missão, pois os cristãos são chamados a testemunhar, com as suas palavras e obras, a ressurreição de Cristo e o seu projeto de salvação para toda a humanidade.

O Tempo Pascal se estende por 50 dias, até o Domingo de Pentecostes. É o tempo mais longo do ano litúrgico, pois representa a plenitude da Páscoa de Cristo. Dentro desse Tempo está a Oitava da Páscoa, que é a semana que segue o Domingo de Páscoa, na qual se prolonga a celebração da ressurreição com a leitura dos relatos evangélicos das aparições de Cristo aos seus discípulos. Nesta semana canta-se o Glória todos os dias.

O símbolo de maior destaque é o Círio Pascal, que representa a luz de Cristo, que ilumina todas as trevas. O branco é a cor litúrgica usada nas vestes e nos paramentos em todo o Tempo Pascal e simboliza a pureza, a alegria, a glória e a vitória de Cristo ressuscitado. Nos domingos deste período, a primeira leitura virá do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra os acontecimentos da Igreja em seus primórdios.

Algumas festas e Domingos que iluminam o sentido da ressurreição de Cristo e da sua obra redentora, neste Tempo, são:

O Domingo da Ressurreição, ou Domingo de Páscoa, que é o dia mais importante do ano litúrgico, pois celebra a ressurreição de Cristo.

O Domingo da Divina Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa, instituído pelo papa João Paulo II, que convida os fiéis a contemplar o amor misericordioso de Deus manifestado em Cristo ressuscitado.

O Domingo do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, no qual é proclamado o Evangelho de João, que apresenta Cristo como o Bom Pastor que dá a vida pelas suas ovelhas.

A Ascensão do Senhor, que é a festa que celebra a subida de Cristo ao céu, 40 dias após a sua ressurreição.

O Domingo de Pentecostes é a festa que encerra o Tempo Pascal. Celebra-se a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Igreja, que os encheu de dons e carismas para anunciar o Evangelho às nações.

Que o Tempo Pascal seja para nós um tempo de bênção e de paz e que nos ajude a ser corajosos discípulos missionários de Cristo ressuscitado! n