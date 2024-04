Angela Brito: Os benefícios do tempo integral na escola

A dinâmica familiar mudou e a escola, como elo, também. O objetivo é acompanhar os novos comportamentos e se colocar, efetivamente, como suporte e extensão de casa. O sistema de tempo integral é uma das iniciativas que acompanham as mudanças comportamentais.

Pais e mães precisam trabalhar e a rede de apoio, formada pelos demais responsáveis, como avôs e avós, nem sempre está disponível, principalmente, no contraturno, para auxiliar crianças no período em que estão em casa. Afinal, os avós também têm seus compromissos e, muitas vezes, não moram na mesma cidade que a criança.

É quando as famílias entendem que se torna mais seguro e produtivo que os alunos permaneçam na escola, com as orientações educacionais e emocionais das quais precisam. Estar no integral, portanto, não é "apenas" estar na escola em segurança. É contar com educadores e auxiliares na realização das atividades de casa, pelo menos, daquelas que podem ser realizadas sem a participação direta da família.

Os benefícios, no entanto, vão além disso. Trata-se de já estar na escola para a realização de atividades esportivas, fundamentais para o desenvolvimento de diversas outras habilidades físicas e cognitivas. É também exercitar a autonomia, construindo uma rotina orientada, em parceria com a escola, de mais independência, vestindo-se sozinho, escovando os dentes, cuidando dos próprios pertences. Sem contar a interação com colegas, que não sejam os do horário regular de aula.

Para a promoção de todos esses pontos, a escola trabalha no estabelecimento de uma rotina de conhecimento de todos (educadores e famílias) com práticas esportivas, atividades artísticas, grupos de leitura e vivências socioemocionais, além de aulas complementares de idiomas e de reforço.

Um caminho para a melhoria do processo de aprendizagem e o incremento das relações interpessoais. Acreditamos que, dessa forma, os alunos podem ter uma melhor experiência na escola ainda nos primeiros anos de vida, além de ajudar os pais a melhor se organizarem no dia a dia.