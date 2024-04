Direitos Humanos na ciência e na prática

Foto: Divulgação Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Dizer que o Ceará é um Estado pioneiro não é novidade. Afirmar que somos destaque na educação do País também já é um marco. A união das duas coisas resultou em algo inovador, que une o poder público com a academia em um trabalho conjunto em prol da melhoria da vida das pessoas: o Programa Cientista Chefe.

Desenvolvido por meio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), o programa já tem diversos resultados positivos e agora vai atuar também no âmbito dos direitos humanos.

Com a educação, podemos proporcionar mudanças significativas de realidade, trazer as pessoas para o centro das discussões sobre dignidade humana e produzir ações de impacto social. Com o programa, pesquisadores são inseridos na realidade das secretarias e demais órgãos estaduais para colaborar com o dia a dia das políticas públicas de forma direta e inovadora, identificando soluções que podem ser implantadas para melhorar a qualidade de vida da população.

A parceria com o Programa Cientista Chefe irá trazer a academia para perto da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), em um projeto coordenado pelo querido professor Gustavo Cabral, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Juntos vamos desenvolver ações que contribuam com um Ceará cada vez mais justo e solidário, em eixos de atuação relacionados à análise de dados, à busca por soluções inovadoras e à promoção dos direitos humanos.

A cooperação entre entes permite que ampliemos os potenciais de cada instituição, explorando o que cada um tem de melhor a oferecer, no caso aqui a ciência e a prática. Assim, apesar de as motivações de ação virem de lugares diferentes, estamos juntos em prol de um mesmo objetivo. Por isso, o plano de ação desse projeto perpassa as diversas questões que envolvem a temática e impactam na construção de políticas públicas.

Trazer a universidade para dentro da Secretaria é um imenso ganho para as nossas ações, contribuindo com os resultados que esperamos alcançar em termos de políticas públicas. Falta pouco para iniciarmos essa atuação conjunta e executarmos esse trabalho que vai fortalecer ainda mais os direitos humanos no Ceará. n