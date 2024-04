Lourenço Damata: A importância do EAD no ensino superior

Sabemos que o objetivo de alguns produtos e serviços podem ser os mesmos, mas cada um tem suas particularidades. Um exemplo disso são computadores, tablets e smartphones, sejam eles de qualquer marca, cada um com características, sistemas e designs distintos, que atraem diferentes consumidores.

Isso não muda para o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) das Instituições de ensino. Embora o objetivo seja simular uma sala de aula real via digital, dessa forma cada AVA entrega e oferece uma experiência única aos alunos. A Faculdade CDL iniciou, em 2019, a oferta de componentes curriculares de suas matrizes curriculares na modalidade ensino à distância (EAD), conforme percentual de 40% autorizado pelo Ministério da Educação (portaria nº 2.117, de 6/12/2019).

A experiência na Faculdade CDL favoreceu a solicitação ao Ministério da Educação para o credenciamento da faculdade para ofertar cursos integralmente na modalidade EAD. Além dessa solicitação, protocolou também pedido de autorização do curso de Gestão Comercial, também na modalidade EAD. Dessa forma, a Faculdade CDL pretende ampliar seus objetivos de acesso e democratização da educação no estado do Ceará e no Brasil. Isso é especialmente significativo para aqueles que residem em áreas remotas ou têm dificuldade em frequentar instituições tradicionais de ensino devido às obrigações familiares ou profissionais.

Além desse aspecto geográfico, o ensino por meio do EAD apresenta outros fatores relevantes, como a flexibilidade. O EAD permite a oportunidade de o aluno estudar em seu ritmo, acompanhando a programação das aulas em dias e horários definidos por ele mesmo. A oferta de cursos na modalidade EAD traz outro fator importante, pois a redução significativa de despesas comuns no ensino presencial para muitos estudantes é o que faz a diferença entre poder ou não cursar uma graduação.

Resumindo, o EAD desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da educação superior no Brasil, tornando-a mais acessível, flexível e adaptada às necessidades dos alunos em um mundo cada vez mais digital e globalizado.