Foto: Arquivo Pessoal Samia Farias, subdefensora pública geral do estado do Ceará

Neste domingo, 28 de abril, celebramos os 27 anos de institucionalização da Defensoria do Ceará. Em vez de destacar números do último ano, como as mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas, é crucial projetar uma visão expandida para termos uma Defensoria forte e indispensável no futuro, especialmente neste momento, de implementação de políticas de reconstrução de direitos, nas quais estamos engajados.

A "Defensoria do futuro", termo cunhado pelo professor Caio Paiva, deve manter sua conexão essencial com os movimentos sociais voltada para seus usuários, com foco na melhoria contínua da prestação do serviço. Por isso, direcionamos nossos esforços para a criação do primeiro Laboratório de Inovação, o Clic, que nos conecta com a transformação digital e nos permite desenvolver soluções criativas para aprimorar o serviço prestado. Além disso, implementamos a política de linguagem simples, buscando novos métodos para alcançar nosso(a) assistido(a), especialmente em meio ao contexto aprofundado das desigualdades.

A Defensoria do futuro deve ser ainda mais proativa, cultivando habilidades para o diálogo e a articulação com os demais poderes, além de permanecer conectada com as lutas das comunidades. Não à toa, lançamos nessa última semana mais duas políticas deste cruzamento: parcerias e serviços. Uma com o Iprede, para atender famílias de crianças com neurodivergências, o projeto Pipa; e outra com o PreVio, para escolas públicas, o Minha Escola Ensina Direitos.

Assim, visualizar a Defensoria do futuro significa almejar um aumento em seu quadro de pessoal e com mais investimentos, tornando-a presente em todos os municípios do Ceará. Isso permitirá que mais defensores possam representar os direitos do povo em instâncias de poder, nos processos judiciais e nas políticas públicas, propondo mudanças e melhorias sociais.

Consolidamos as bases para uma Defensoria sólida e que seja uma ponte constante na construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária e fraterna. Parabenizo cada defensor(a), colaborador(a), servidor(a) e estagiário(a) que transforma realidades. Que sejamos trincheiras para importantes conquistas.

Viva a Defensoria! n