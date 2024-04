Evandro Leitão: o PT da unidade

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-10-20023: De Assis Diniz, Deputado Estadual faz visita ao Jornal O POVO . (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O Encontro dos Delegados do PT Fortaleza, em 21 de abril, ratificou a decisão tomada pelos filiados no Processo de Eleições Diretas (PED), que apontava o nome de Evandro Leitão como vencedor com ampla maioria - mais de 70% dos delegados -, configurada também com os apoios dos então candidatos Artur Bruno, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, além da desistência da companheira Luizianne Lins.

Mesmo sendo um "novato" no PT, com sua vinda tendo sido adiada por causa de problemas jurídicos com a sigla anterior, Evandro Leitão submeteu-se a todos os ritos previstos no Estatuto partidário: entrou pela porta da frente, pediu licença, apresentou-se e jogou o jogo da democracia, do diálogo e do compromisso com nossa história e nossas bandeiras de luta.

Nunca escondi minha simpatia por sua candidatura. Mesmo reconhecendo o valor inquestionável dos demais companheiros e companheiras que colocaram seu nome à disposição para essa tarefa, acredito ser Evandro Leitão quem reúne as melhores condições, na atual conjuntura, de representar a força do PT, unindo o capital político de Lula, de Elmano e do maior governador do Ceará, Camilo Santana, bem como de uma aliança de cerca de 10 partidos.

Como líder do bloco governista na Assembleia Legislativa, que reúne 15 parlamentares de cinco partidos, sei como é difícil apresentar um nome que agregue e traduza um projeto político vitorioso, iniciado por Cid Gomes, continuado por Camilo Santana e Izolda Cela, chegando a Elmano de Freitas.

Fortaleza, assim como o Ceará e o Brasil, ainda vive um clima de profunda divisão e acirramento. Nunca é demais lembrar que a irresponsabilidade bolsonarista foi capaz de organizar atos terroristas nas sedes dos três poderes da República e vem alimentando cotidianamente com fake news, ações e discursos um sentimento contra o Estado Democrático de Direito.

O momento é de união do campo progressista. Não podemos deixar aventureiros autoritários comandarem nossa capital, que, por sua vez, vem sendo conduzida por alguém cujo julgamento popular já rejeitou, segundo as pesquisas. Fortaleza precisa do L de Leitão, de Lula, de CamiLo e de ELmano para voltar a ser a terra da Luz! n