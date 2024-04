Qual o seu papel social?

Foto: Acervo pessoal Emília Buarque, presidente do Lide Ceará

As externalidades do mundo contemporâneo nos levam a uma extenuante rotina em busca do ser, do saber e do poder.

Não por acaso, muitos de nós nos afastamos do viver a coletividade, seja pelo consumo excessivo de informações, seja pela ambição que se impõe como tendência. Neste sentido, a jornada de um jovem ou adulto, por exemplo, é atropelada por estudos e ou trabalho, além da ultraconectividade, que nos remete a um movimento de relação cada vez mais artificial com o outro.

Como retratado sobre os primórdios, na pré-história, o homem caçava para alimentar seus pequenos grupos ou, como sempre defendeu o cristianismo, amar a Deus e também ao próximo como a si mesmo são premissas que nos dão indícios de que o homem foi feito para a convivência, compartilhamento e apoio mútuo como prioridade. Porém não é mais assim que caminha a humanidade.

Em um salto para os tempos atuais, precisamos compreender onde foi rompida a corda de princípios e valores e como reconstituí-la.

Apesar de o problema contemplar uma complexidade ainda maior, convido todos a um simples exercício de buscar no dia a dia o seu papel social. É o caso da responsabilidade ambiental, quando cada um, consciente de sua parte, realizando a elementar coleta seletiva do próprio lixo produzido, pudesse estar convicto da importância para o planeta, independentemente da não consciência do vizinho. Neste mesmo sentido, cidadãos ciosos deveriam compreender que vieram ao mundo também para servir.

Certa vez, em uma viagem, aguardava um transporte por aplicativo em um lugar ermo e, após quatro cancelamentos, o quinto motorista foi até lá e me ensinou uma grande lição quando disse: "Eu sei que meu trabalho não é só transportar, mas ajudar pessoas que precisam se locomover na cidade".

Assim como as pessoas, as companhias também podem ampliar o espectro de seu papel social. Entender que seu compromisso, para além de gerar empregos, é transformar a vida de famílias envolvidas direta ou indiretamente na produção de bens ou serviços e comprometer-se com seu consumidor e reger-se por esta ordem, não só será oportuno e valoroso para o crescimento, produtividade e retenção de talentos, quanto pode ser capaz de ampliar sua participação no mercado. Os ganhos desta ação, porém, podem não ser o foco, e, sim, a consequência.

Fica a provocação: qual seu papel social? n