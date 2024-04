Todo mundo gosta de ser bem tratado!

Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Acredito que seja comum para toda criatura debaixo do céu desejar ser bem atendido, ser bem tratado. Seja em um consultório médico, em um supermercado, em uma loja ou em um restaurante. Ser recebido com educação, com simpatia e com cordialidade faz uma diferença enorme. Recentemente, uma pesquisa afirmou que a retenção de um cliente se dava, em primeiro lugar, pelo bom atendimento. Veja bem, não é o melhor preço ou a qualidade dos produtos. Interessante, não é? Antes de querer ser bem atendido, vamos aprender a arte de tratar bem as pessoas. E aqui vão algumas dicas da Bíblia.

Trate o ser humano como um ser humano. Um dos princípios básicos que Jesus carregava era enxergar a humanidade das pessoas. Saber que estou atendendo uma pessoa, reconhecer as limitações dela, respeitar as diferenças, tratar a pessoa como gente intencionalmente. Não é tão óbvio, mas deve ser o nosso normal.

Com o critério que julgamos, somos julgados. Em outras palavras, cuidado com os preconceitos. Hoje tudo pode se virar contra nós. O que falamos, sobre quem comentamos, como comentamos, tudo pode ser pauta de preconceito. Tudo bem que vamos esbarrar em alguns excessos, concordo, mas é bem verdade que no fundo carregamos alguns preconceitos que, de alguma forma, virão à tona e, com certeza, vão refletir no tratamento das pessoas. Antes de julgar, olhe para si mesmo e aprenda uma verdade: nem sempre o diferente é errado. Você pode não gostar das mesmas músicas, das mesmas roupas, do estilo do cabelo ou mesmo da religião do outro. Ter gostos diferentes não significa que o outro esteja errado.

Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você, simples assim! Dito por Jesus, aqui encontramos o pilar de um excelente atendimento e, quando colocado em prática, tudo se transforma. Em toda situação, vamos imaginar que é conosco e nos colocarmos no lugar do outro? Sinceramente, tudo estaria resolvido.

Finalmente, escute o coração da pessoa, pois nem sempre é o que vemos e o que ouvimos. Talvez esse ponto seja o mais difícil de ser praticado porque vai exigir experiência, paciência e muita resiliência. Mas, tratando-se de ser humano, vale a pena. Desejar ser bem tratado é primeiramente tratar bem! n