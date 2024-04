Ana Lúcia Teixeira: Viva a educação!

Em meio aos desafios e mudanças que atravessam nossa sociedade, há uma luz que brilha intensamente: a educação. No dia 28 de abril, não celebramos apenas uma data, mas sim um pilar essencial para o desenvolvimento humano e social: o Dia Internacional da Educação.

A educação é a base sobre a qual nos possibilita construir nossos sonhos, aspirações e conquistas. Ela é o catalisador que impulsiona os indivíduos a alcançarem seu pleno potencial e a contribuírem de forma significativa para a sociedade em que vivem. Mais do que um direito, a educação é uma ferramenta poderosa de transformação, capaz de quebrar barreiras, superar desigualdades e construir um futuro mais promissor para todos.

Nesse contexto, é crucial destacar iniciativas que se destacam na promoção de uma educação de qualidade e que preparam os jovens para os desafios do mundo contemporâneo. Um exemplo inspirador é o itinerário formativo Jovem Empreendedor, uma disciplina eletiva ofertada pelas escolas estaduais de tempo integral do Estado em parceria com a JA Ceará.

Os resultados alcançados pelo projeto são bastante animadores e evidenciam o impacto positivo da educação empreendedora na vida dos jovens. Ao longo dos anos, testemunhamos histórias de superação, realização e empoderamento, onde jovens que participaram do programa encontraram novas oportunidades, criaram seus próprios negócios e se tornaram agentes de mudança em suas comunidades.

No Dia Internacional da Educação, é fundamental reconhecer e valorizar o papel transformador da educação na sociedade. Devemos investir cada vez mais em iniciativas que não apenas capacitam os jovens para o mercado de trabalho, mas também os preparam para a vida, cidadania e para a construção de um futuro melhor para todos.

Que possamos valorizar mais a educação, os educadores e apoiar iniciativas que promovam o acesso universal a um ensino de qualidade. Somente assim construiremos uma sociedade mais justa, inclusiva e próspera. O futuro começa na sala de aula, e é lá que devemos investir nossas esperanças e nossos esforços.

Que este dia seja não apenas uma data de celebração, mas também um lembrete do poder transformador da educação e de seguirmos com o compromisso inabalável de construir um mundo melhor para todos. Juntos, podemos mudar o mundo através da educação.