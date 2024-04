A cobertura fotográfica de um jogo de futebol é sempre um grande evento, e tudo já começa no encontro com os colegas de profissão. Quando a bola rola, tudo muda. O momento de descontração vira tensão ditada pela busca de uma grande foto. A vantagem inicial do gol do Fortaleza deu um certo alívio, mas não demorou muito para o empate acontecer e o nível de tensão voltar a subir. O resultado final com a goleada de 4x2 transformou a bela festa em um momento histórico.