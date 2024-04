Cirurgia plástica — procedimentos mais naturais

Com a crescente busca pela estética e o aumento da aceitação social das intervenções cirúrgicas, o mercado da cirurgia plástica no Brasil tem apresentado tendências e perspectivas interessantes em 2024. Observa-se uma demanda crescente por procedimentos menos invasivos e mais naturais. A busca por resultados sutis e menos perceptíveis têm levado os pacientes a optarem por técnicas como a lipoaspiração a laser, a rinoplastia não cirúrgica e os preenchimentos faciais com ácido hialurônico. A tendência é uma guinada na percepção da beleza, priorizando a harmonia e a individualidade.

A tecnologia, por sua vez, tem desempenhado um papel fundamental no avanço da cirurgia plástica. Equipamentos de última geração, como os simuladores de imagem em 3D e os robôs cirúrgicos, estão possibilitando uma precisão e uma personalização maior. As ferramentas permitem aos cirurgiões planejar procedimentos de forma mais detalhada e oferecer resultados mais satisfatórios aos pacientes.

Atualmente, na lista das cirurgias mais procuradas estão: lipo bodytite, rinoplastia, facetite, prótese glútea, mastopexia, com ou sem prótese, bem como procedimentos que envolvem face, glúteo, botox, enzimas, retirada de sinal e laser íntimo.

Outro aspecto é a preocupação crescente com a segurança e a ética na prática da cirurgia plástica. O aumento da fiscalização por parte dos órgãos reguladores e a maior conscientização dos pacientes sobre os riscos envolvidos nos procedimentos têm levado os profissionais a adotarem práticas mais transparentes e responsáveis. A busca por certificações e a atualização constante são cada vez mais valorizadas no mercado. O mercado da cirurgia plástica no Brasil segue em transformação, impulsionado por uma demanda crescente por procedimentos estéticos e pela evolução tecnológica.

No entanto, para se manterem competitivos e sustentáveis, os profissionais da área precisam estar atentos às tendências, investir em capacitação e ética profissional, e adaptar-se às mudanças do ambiente econômico e social.