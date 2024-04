Edna Martiniano: O olhar da imprensa sobre os indígenas

O aparecimento dos indígenas cearenses na imprensa tem contribuído para o fortalecimento do processo de autoafirmação étnica desses povos. É o que concluiu o estudo sociológico Visibilidade Étnica e Cultural: Um Olhar da Imprensa sobre os Pitaguary" (2012), que fez uma análise da visibilidade dos Pitaguary (Maracanaú - Pacatuba) na mídia, mostrando a dinâmica de construção da imagem do indígena a partir de reportagens extraídas dos jornais de maior circulação no Estado.

São inúmeras as construções simbólicas em torno dos povos originários, sem que estas permaneçam só em nível de jornal, mas extrapolam o aparato midiático e se cristalizam no cotidiano das pessoas. Um jogo de símbolos é visualizado através da associação a elementos como: antepassados, descendentes, descaracterizados, índios sem cultura, cultura do resquício, memória perdida, ou ainda a perda da identidade.

Essas são as categorias antropológicas utilizadas pela imprensa para consolidar a imagem do indígena cearense, cujo critério nem sempre é o da identificação, dotada de pluralidade, que emerge com as constantes mudanças socioculturais. Mas busca no passado uma imagem que venha a satisfazer um público inserido na lógica mercadológica, desejoso de satisfação visual, imagética e simbólica.

Com efeito, a imagem do indígena "descaracterizado" e "remanescente" tem tomado apoio no imaginário do povo, alcançando ressonância significativa, pois vivemos numa "civilização de consumo de imagens". Consumimos o aparente, aquilo que encanta aos nossos olhos. A imprensa coloca a cultura dos indígenas numa perspectiva de que está em vias de desaparecer. O discurso hemerográfico se desenvolve sempre na perspectiva de que a cultura desses povos vai desaparecer se não for resgatada.

É inegável que a imprensa é aliada da causa indígena, pois contribui para corrigir muitas das injustiças cometidas contra esses povos e para o reconhecimento dos seus direitos. De certa forma, promove o vislumbre dos indígenas, que se encontravam mergulhados no silêncio que se abateu sobre eles quando se decretou a inexistência deles no Estado. Com efeito, a imprensa promoveu o exsurgimento dos indígenas, que se lançaram e provocaram o debate na sociedade e uma nova era para os povos originários, uma nova realidade no cenário cearense.