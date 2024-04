Entre as parcerias da educação pública

Quando estava no quarto semestre da engenharia da computação no Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza, surgiu em mim a necessidade de querer colocar em prática todo o aprendido até o momento e querer ainda mais explorar sobre as tecnologias emergentes da área TIC. Foi quando conheci meu professor e atual coordenador da Huawei ICT Academy | IFCE. Onde comentava sobre a parceria com a empresa chinesa e o Instituto Federal do Ceará e que iria trazer novas oportunidades para os alunos.

E foi assim que iniciou minha caminhada como estudante, estagiário, considero-me pesquisador e inovador, pois dentro desse ecossistema além de colocar em prática o aprendido em sala de aula, consegui desenvolver habilidades conhecidas como soft skill e apresentar para empresa sobre projetos que podem complementar na educação do Brasil.

Ao longo da caminhada e finalizando meu curso, fui convocado como instrutor no projeto Huawei ICT RoadShow, um caminhão itinerante apresentando as principais tecnologias e capacitações em TIC para instituições educacionais do Brasil.

Uma oportunidade que além do meu esforço e destaque não poderia conseguir, se não estivesse dentro do ecossistema dos projetos e parcerias da instituição de ensino. Entre elas destaco o Instituto Iracema, pois foi a responsável em confiar nos profissionais formados pelo IFCE - Campus Fortaleza.