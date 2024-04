Renata Marinho Paz: Levante indígena Cariri

O Ceará foi a primeira província a afirmar o desaparecimento indígena, ainda no século XIX. O esforço de extermínio baseado na eliminação física e simbólica resultou, de forma bastante efetiva, na negação da existência dessa população no Estado.

Um exemplo disso é que, quando cheguei ao Crato, em meados da década de 1990, era comum ouvir que na região não havia mais indígenas. De Cariri, só restava o nome.

Nas voltas que o trabalho da construção da história oficial costumeiramente dá, esse processo de aniquilamento dos Cariris teve sua parte violenta ocultada.

Restou uma visão em torno do significado da presença indígena no mínimo paradoxal, para não dizer desvirtuada, sendo símbolos notórios disso a designação dada à região e a bandeira do município Crato que, emblematicamente, é encimada por um cocar.

A despeito da persistência deste discurso e do esforço de apagamento da memória indígena na região, um movimento vem tomando corpo nos últimos anos e se constituindo num espaço de florescimento e resistência, a partir da afirmação étnica, como o que vem sendo realizado pelos Cariri de Poço Dantas.

Situada no distrito de Monte Alverne, zona rural do Crato, a Associação Indígena Cariri de Poço Dantas - Umari, tem protagonizado, desde meados dos anos 2000, esse processo de etnogênese e aberto caminhos para a recente formação de outros coletivos que se somam a este levante, como a Organização dos Povos Indígenas da Serra do Catolé, o Coletiva Maria Piauí, e as aldeias Isú Cariri, em Brejo Santo, e Marrecas, em Lavras da Mangabeira.

Em sintonia com a carta encaminhada aos três poderes pelo Acampamento Terra Livre, esse "levante", como é chamado por membros que compõem esse processo de etnogênese, também afirma que "Nosso tempo é agora", por meio da luta, da organização política visando a afirmação e o reconhecimento de sua identidade étnica, bem como a batalha por direitos e melhores condições de vida.