José Vital: Inteligência artificial exige proteções

O FMI, que nada tem de progressista, elabora relatório onde afirma que 40% dos empregos no mundo serão abalados ou extintos com as novas tecnologias da Inteligência Artificial - IA. No Brasil com 44 horas de trabalho na semana, parece heresia um dos gurus do capitalismo, Bill Gates, dizer que "com IA a semana de trabalho tem que ser de três dias", ou seja apenas 24 horas de trabalho.

Não se trata apenas de uma onda. O mar está subindo de forma permanente na produção e no mundo do trabalho, com consequências que nossas lideranças políticas, sociais e sindicais ainda não percebem. Nouriel Roubini (2023) afirma que "a IA está transformando a sociedade com velocidade dez vezes superior e em trezentas vezes a escala, comparada com a Revolução Industrial".

Como o mundo do trabalho e as famílias irão enfrentar esta avalanche? A Inteligência Artificial substitui trabalhos rotineiros e, em breve, os cognitivos. As consequências irão afetar tanto os com baixa escolaridade quanto aqueles altamente treinados.

Hora de conhecer a fundo o que está chegando, com oportunidades e riscos. A própria Nação não pode ficar refém das grandes empresas mundiais de tecnologia. Daí a importância da I Conferência Inteligência Artificial, Sindicatos e a Luta por Direitos, que irá acontecer em maio e junho deste ano. Com participação e colaboração de dezenas de entidades sindicais, das sete universidades públicas no Ceará (UFC, IFCE, Unilab, UFCA, Uece, Urca e UVA) e entidades estudantis universitárias, a I Conferência irá acontecer em Fortaleza, Redenção, Juazeiro do Norte e Sobral.

Quais nossas proteções frente ao tsunami da Inteligência Artificial? Reduzir a semana de trabalho no Brasil para quantas horas e quantos dias? Renda básica universal, com quais critérios e benefícios? Ações de governo para requalificar os profissionais com 50 anos e mais para esta nova realidade de trabalho? São muitas perguntas ainda sem respostas, mas precisamos enfrentar este cenário inevitável.

Precisamos de clareza e rapidez para lidar com o provável maior desafio que enfrentamos como civilização.