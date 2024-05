Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 29.04.2024: 60 anos de carreira do artista plástico Roberto Galvão. Em 2024 o artista plástico cearense Roberto Galvão comemora 60 anos de carreira e o Vida & Arte vai fazer uma matéria sobre sua trajetória. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Muito cordial, o artista Roberto Galvão nos guiou por todo o seu ateliê. Com Lúcia, sua esposa, sempre acompanhando. A cada obra e a cada espaço desvendado, uma fotografia. Até o momento em que avistei um corredor verde, no meio do grande jardim da casa, cultivado por ambos, e fiz o convite de levar o cavalete para algumas últimas fotos. Acabou sendo a imagem escolhida. E que tão bem representa o artista e a obra em seu habitat natural. Literalmente.